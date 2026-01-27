REVOLUCIJA U ŠKOLAMA: Premijer Macut vraća fizičko na velika vrata – Sport od sada i za predškolce!

Vlada Srbije kreće u potpunu obnovu školskog sporta! Premijer prof. dr Đuro Macut poručio je danas da je cilj države da škole ponovo postanu centri zdravog života, a fizičko vaspitanje dobije status koji zaslužuje u odrastanju svake generacije.

Plan za zdravu naciju: Šta se menja?

Nakon sastanka sa ministrom sporta Zoranom Gajićem i čelnicima vodećih sportskih saveza, definisani su ključni koraci:

Fizičko kao prioritet: Od naredne godine fizičko vaspitanje se vraća u punom značaju, uz redovnu nastavu i brojne vanškolske aktivnosti.

Sport od malih nogu: Razmatra se uvođenje organizovanih sportskih aktivnosti i za predškolske grupe, kako bi se od najranijeg uzrasta razvijala zdrava motorika.

Akcija u celoj Srbiji: Inicijativa neće biti ograničena na velike gradove – cilj je da sport bude dostupan svakom detetu, bez obzira na to gde živi.

Medijska podrška i novi programi

Premijer je istakao da će akciju pratiti snažna medijska promocija putem sportskih kanala i javnog servisa. U narednih mesec dana biće definisan precizan plan i program aktivnosti koji će sprovoditi Ministarstvo sporta u saradnji sa savezima.

"Moja lična želja je da se fizičko vaspitanje vrati u okvire koji odgovaraju značaju brige o zdravlju nacije", poručio je Macut.

Sastanku su prisustvovali i čelnici Olimpijskog komiteta, Sportskog saveza Srbije i Arene Sport, čime je potvrđen široki front podrške ovoj reformi.

Autor: Dalibor Stankov