'ONI PREDSTAVLJAJU BUDUĆNOST I NADU NAŠE ZEMLJE' Premijer Srbije, prof.dr Đuro Macut obišao PRVU BEBU rođenu u 2026. godini

Premijer prof. dr Đuro Macut obišao je noćas prvu rođenu bebu u 2026. godini u Ginekološko akušerskoj klinici - Višegradska i izrazio je nadu da će se u budućnosti rađati još više dece.

Dečak dužine 51 centimetar i težak 3.910 grama rođen je u prvoj seknudi posle ponoći u GAK Višegradska.

"Večeras sam imao veliku čast i zadovoljstvo da posetim prvu porodilju u Srbiji ove godine, Marinu Milošević i njenog sina Vukašina. Ovo je izuzetno zadovoljstvo da možemo da obiđemo majke koje su donele na svet bebe koje zapravo predstavljaju budućnost i nadu naše zemlje. Mislim da će naši mladi sugrađani koji dolaze na svet doneti i novu budućnost Srbiji i nadam se da ćemo iduće godine prisustvovati rođenju dva puta više beba nego ove godine", rekao je Macut.

Ukazao je da država radi na programu za podizanje nataliteta.

"To je dobra poruka za Srbiju i da mislim da pravimo jedan veliki dobar potez time što radimo na programu za podizanje fertiliteta u zemlji. To je čitav jedan koncept koji ide ka podizanju natalitetne politike u zemlji", rekao je Macut.

Profesor Alesandar Stefanović - direktor GAK Višegradska izjavio je da su beba i njegova majka dobro i ukazao je da je ova Klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Srbije najstarija i najveća ustanova ovog tipa u regionu.

"Ova klinika za svojih 102 godine nikada nije zatvorila svoja vrata za pacijente ni jednog jedinog momenta. Dakle, 24 sata radimo svih 365 dana u godini. Ovo večee, imali smo porođenje odmah prvih sekundi posle ponoći. Rođena je živa i zdrava beba i mama i beba su dobro", rekao je Stefanović.

Zahvalio se premijeru prof. dr Đuru Macutu na poseti i čitavom kolektivu klinike na predanom radu tokom čitave godine.

"Mi smo tu da se trudimo, da radimo, da napredujemo svoja znanja i da pružamo maksimum svojih mogućnosti našim pacijentima na dobrobit čitavog naroda Srbije", rekao je Stefanović.

Autor: Iva Besarabić