Očekujem dobre vesti za NIS: Oglasio se premijer Macut i najavio naredne korake Srbije

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da će država iskoristiti potencijalnu mogućnost da uđe sa većim procentom u vlasništvo nad Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Kako je rekao, na taj način steći veću kontrolnu moć nad tom kompanijom.

- Razmatraćemo situaciju sa konačnim transformacijom vlasničkog udela kao što je predsednik Srbije i najavio. Imaćemo verovatno i mogućnost da uđemo sa većim procentom u vlasništvo koju, ako budemo imali mogućnost, treba apsolutno iskoristiti, čime ćemo i dobiti veću kontrolnu moć nad naftnom industrijom - rekao je predsednik Vlade Srbije za Javni servis Srbije.

Macut je istakao da je dobra vest to što je NIS-u produžena licenca zato što će tokom januara u pančevačku rafineriju stići nova količina nafte kroz naftovod JANAF.

- Što se tiče snabdevanja, dobra je vest da je NIS dobio licenci, da je ona produžena za rad tokom januara. Očekujemo i dolazak novih količina nafte kroz JANAF i da se vrati u pogon u drugoj polovini januara. Tu ćemo imati dobre vesti za nastavak rada naše najveće naftne kompanije - rekao je on.

Dolazak MOL-a u Srbiju

Macut je napomenuo da se predstavnici mađarske naftne kompanije MOL nalaze u Srbiji i analiziraju mogućnost preuzimanja NIS-a.

- Pre nekoliko dana je MOL stigao u Srbiju i oni su krenuli u analizu situacije onoga što je njihova potreba pri konačnoj odluci i u usaglašavanju njihovog kupoprodajnog ugovora. Te transakcije su velike. Ja se nadam da će to ići svojim tokom i da ćemo imati uskoro dobre vesti - rekao je on.

Prema njegovim rečima, rezerve nafte u Srbiji su potpuno popunjene zbog čega građani ne treba da budu zabrinuti.

Nema razloga za brigu

- Mislim da su rezerve potpuno popunjene, da imamo jednu sigurnost. Mi smo negde već treći mesec u blokadi u energetskom sektoru, ali sve funkcioniše i saobraćaj se odvija potpuno normalno. Mislim da je to samo jedan dobar znak da Vlada Srbije i država odgovorno funkcionišu, da se u poslednje dve godine radilo na otvaranju novih kapaciteta za skladištenje i da Srbija ovo nije dočekala stihijski. To je čitav organizacioni plan koji se sprovodi u državi već duže vreme. Mi smo bili spremni za ovakvu situaciju - naglasio je Macut.



Autor: Jovana Nerić