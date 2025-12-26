Oglasio se premijer Srbije: Nećemo dozvoliti ugrožavanje domaće proizvodnje

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da država neće dozvoliti da se aktuelna kriza mleka sa evropskog tržišta prelije na Srbiju, kao i da će raditi na snižavanju cena mlečnih proizvoda u cilju povećanja potrošnje, ali bez ugrožavanja domaće proizvodnje i otkupnih cena, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede.

"Nećemo dozvoliti ugrožavanje domaće proizvodnje. Srbija će zaštititi svoje stočare i svoje mlekarstvo, a dijalog sa svim akterima ostaje ključni instrument za očuvanje stabilnosti tržišta", poručio je premijer tokom sastanaka u Vladi Srbije na kojima su analizirani aktuelni izazovi u sektoru mlekarstva, nastali kao posledica poremećaja na evropskom i globalnom tržištu mleka, kao i mogući uticaji tih kretanja na domaće tržište.

Pored premijera Macuta, na sastanku sa najvišim predstavnicima trgovinskih lanaca i mlekara učestvovali su i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, kao i rukovodstvo Policije i Carine.

U razgovoru predstavnika Vlade sa predstavnicima udruženja poljoprivrednih proizvođača mleka i odgajivača goveda, poljoprivrednici su izneli više konkretnih zahteva, ukazujući na potrebu očuvanja sigurnosti otkupa mleka, sprečavanja pritisaka na otkupne cene, jače kontrole uvoza i šverca mlečnih proizvoda, kao i na značaj institucionalne podrške sektoru stočarstva.

Posebno je istaknuta potreba za jačanjem uloge Uprave za veterinu kao ključne institucije u zaštiti zdravlja životinja, bezbednosti hrane i stabilnosti tržišta.

Naglašavajući timski pristup članova Vlade, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović pozvala je i ostale aktere da se aktivno uključe u rešavanje problema.

"Proizvođači, prerađivači i trgovinski lanci moraju nastupati kao partneri. Država će podržati dogovore koji vode ka većoj potrošnji mleka i stabilizaciji tržišta, ali bez prelamanja tereta krize preko leđa poljoprivrednika", istakla je Mesarović.

Ona je najavila da će posle praznika, nakon konsultacija sa poljoprivrednicima, biti omogućen pristup sredstvima koja će moći da budu iskorišćena za osavremenjavanje farmi.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević ukazala je na značaj zaštite potrošača i očuvanja poverenja u domaću proizvodnju.

"Poverenje potrošača u domaće mleko i mlečne proizvode mora biti očuvano. Jasno označavanje porekla, fer trgovačke prakse i pozitivna kampanja u korist domaće proizvodnje su ključni elementi stabilnog tržišta. Uredbom o maržama država je već pokazala da neće dozvoliti bogaćenje na račun potrošača, ali ni poljoprivrednika, i jasno je izrazila poštovanje prema proizvođačima mleka", poručila je Lazarević.

Ministar Glamočić naglasio je da Srbija ostaje čvrsto uz svoje poljoprivredne proizvođače i da država neće dozvoliti nelojalnu konkurenciju, damping cene i urušavanje domaćeg stočarstva.

Istaknuto je da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, preduzimati sve mere kako bi se obezbedila stabilnost sektora i dugoročna održivost farmi.

Posebna pažnja na sastanku posvećena je i pitanju kontrole uvoza i suzbijanja nelegalnog prometa.

Direktor policije Dragan Vasiljević najavio je pojačane aktivnosti nadležnih službi.

"Policija će, u saradnji sa drugim državnim organima, pojačati kontrole na graničnim prelazima i u unutrašnjosti zemlje. Šverc i nelegalan promet mlečnih proizvoda neće biti tolerisani, jer direktno ugrožavaju domaće proizvođače i tržišnu stabilnost", istakao je Vasiljević.

U razgovoru sa poljoprivrednicima istaknuto je i da će u narednom periodu doći do jačanja institucionalnih kapaciteta u oblasti veterinarstva, pri čemu je naglašeno da će na čelo Uprave za veterinu biti postavljen direktor koji zadovoljava stručne kriterijume, a sve u cilju efikasnijeg rada, bolje kontrole tržišta i pune zaštite interesa domaćih proizvođača i potrošača.

Zaključeno je da će Vlada Republike Srbije i Ministarstvo poljoprivrede nastaviti intenzivan dijalog sa udruženjima poljoprivrednika, mlekarama i trgovinskim lancima, te da će, ukoliko se pokaže da je došlo do ozbiljnih poremećaja na tržištu izazvanog prekomernim uvozom po damping cenama, uvesti prelevmane (uvozne dažbine) na tu robu.

Autor: Iva Besarabić