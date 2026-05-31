ČETVOROČLANA PORODICA POGINULA NA PUTU ZA SVADBU: Automobil potpuno UNIŠTEN

Četvoročlana porodica iz Masačusetsa poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Virdžiniji kada se autobus sudario sa nekoliko vozila.

Porodica je putovala na venčanje, a automobil kojim su išli je bio pun domaćih deserta pripremljenih za proslavu.

Venčanje će se ipak održati danas u Južnoj Karolini, ali će takođe poslužiti kao prilika da se oproste od Dmitrija i Ekaterine Donceve i njihove dece Emili i Marka, potvrdila je član porodice Karolina Bublik.

Prema vlastima, porodica Doncev je poginula kada je turistički autobus izazvao lančani sudar na međudržavnom putu 95 u okrugu Staford u četvrtak uveče oko 2:35 ujutru po lokalnom vremenu. Vozila su prethodno usporila zbog radova na putu.

Vozač autobusa se oporavlja u bolnici

Autobus je prvo udario u Ševrolet Saburban, koji je zatim udario u Akuru u kojoj se porodica Doncev putovala. Prisila Mafalda (25) iz Vustera, Masačusets, koja je bila u Ševroletu, takođe je poginula u nesreći.

Nekoliko ljudi je potražilo medicinsku pomoć zbog povreda. Jedna osoba je bila u kritičnom stanju, dok je većina povređenih puštena iz bolnice, saopštila je zdravstvena ustanova Meri Vašington.

Vozač autobusa, Džing S. Dong (48) sa Stejten Ajlanda u Njujorku, optužen je za dva slučaja ubistva iz nehata, a policija države Virdžinije saopštila je da su moguće dodatne optužbe.

Kancelarija okružnog tužioca okruga Staford saopštila je da je Dong uhapšen i da će ostati u pritvoru dok se leči od povreda.

Tužioci su rekli da preliminarno ročište neće biti zakazano dok ne bude pušten iz bolnice, a sudija je naredio da se do tada zadrži bez kaucije. Rekli su da postoji dovoljno dokaza koji potkrepljuju "sumnju da je Dong vozio na nepažljiv način".

Da li je vozač znao engleski?

Nesreću istražuje Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB), koji je odvojen od policije, a istraga bi mogla da traje mesecima. Član odbora Tom Čepmen otkrio je malo novih detalja, ali je rekao da se autobus kretao velikom brzinom.

- Sasvim je jasno da, ako je uopšte i bilo kočenja, ono je bilo minimalno s obzirom na brzinu i silu sudara - rekao je Čepmen.

Autobus, koji je prevozio putnike iz Njujorka u Severnu Karolinu, bio je u vlasništvu kompanije E&P Travel iz Kings Mauntina, Severna Karolina.

Čepmen je dodao da će vozačevo znanje engleskog jezika biti jedan od elemenata istrage. Ministar saobraćaja SAD, Šon Dafi, pozivajući se na policijske informacije, objavio je na društvenim mrežama da Dong, koji je rođen u Kini, nije govorio engleski.

Došli u Ameriku iz Moldavije

Dmitrij Dončev (45) radio je kao medicinski tehničar u medicinskom centru Holiouk. Njegova supruga, Ekaterina Doncev (44), bila je frizerka i, prema rečima članova porodice, provodila je dane pripremajući deserte za porodično venčanje.

Porodica je emigrirala iz Moldavije u Sjedinjene Države 2008. godine i nastanila se u gradu Grinfildu, Masačusets. Dmitrij i njegov brat Juri putovali su u Južnu Karolinu u odvojenim vozilima, pokušavajući da ostanu zajedno celim putem.

- U jednom trenutku su se razdvojili. Dmitrij je rekao: "Idi ti, videćemo se kasnije." Bio je to veliki šok kada je Juri stigao u kuću. Dmitrij je trebalo da bude tamo otprilike u isto vreme. Kada se njegov auto nije pojavio, a on se nije javio na telefon, porodica je počela da paniči - rekla je Karolina Bublik.

Autor: S.M.