PINK.RS NA LICU MESTA! Prve SLIKE jezive nesreće kod Bogatića: POGINULA dva mladića (19)

Dvojica mladića stara 19 godina poginula su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na ulasku u Bogatić, kada je došlo do direktnog sudara dva putnička vozila.

Na lice mesta je izašla hitna pomoć, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt dvojice mladića. U intervenciji su učestvovali i vatrogasci-spasioci, jer je zbog težine sudara bilo neophodno sečenje vozila kako bi se došlo do nastradalih i povređenih.

Kako saznajemo, mladići koji su izgubili život bili su iz Klenje i Petlovača, dok su povređene osobe iz drugog automobila iz Belotić.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a istraga je u toku. Nadležni organi obavili su uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ove tragedije.

Ova nesreća potresla je Mačvu i okolna mesta, a meštani se od nastradalih mladića opraštaju na društvenim mrežama.

