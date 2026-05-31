Obilne kiše mogle bi da ugroze potragu za još dve nestale osobe u pećini u Laosu

Obilne kiše bi mogle da odlože nastavak potrage za dvema osobama koje se i dalje vode kao nestale u poplavljenoj pećini u Laosu, nakon što je petoro ljudi odatle spaseno, pošto su deset dana bili zarobljeni pod zemljom, saopštili su danas spasioci.

Finski ronilac Miko Pasi, jedan od prvih međunarodnih spasilaca koji su stigli na lice mesta, rekao je za AP da su padavine napunile pećinu do druge komore, zbog čega ronioci trenutno ne mogu da uđu dok se nivo vode ne smanji uz pomoć pumpi.

Prema navodima, sedmoro meštana ušlo je u pećinu prošle nedelje u potrazi za dragocenim mineralima, kada ih je iznenadna bujična poplava uz odron zarobila i blokirala izlaz.

Jedan od njih je uspeo da se izvuče i da alarmira nadležne službe.

Spasilački timovi iz Laosa i susednog Tajlanda rade zajedno na lokaciji u planinskom području u centralnoj provinciji Ksajsombun, oko 120 kilometara severno od prestonice, Vijentijana.

Spaseni muškarci se nalaze u lokalnoj bolnici i u stabilnom su stanju, rekao je malezijski ronilac Li Kian Li.

On je naveo da su spasioci razgovarali sa preživelima kako bi dobili informacije o dubljim delovima pećine i mogućem nastavku prolaza.

Prema podacima spasilaca, u pećinu su ušli više od 200 metara i otkrili pet komora.

Petoro spasenih pronađeno je u petoj komori.

Pasi je rekao da su preživeli opisali usku pukotinu u petoj komori koja bi mogla da vodi ka dubljem delu sistema pećine, gde se, kako se pretpostavlja, još uvek nalaze dve nestale osobe.

Autor: S.M.