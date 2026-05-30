SREĆAN KRAJ DRAME U LAOSU: Iz poplavljene pećine izvučena još četiri rudara – proveli 10 dana u paklu pod zemljom!

Četvorica preostalih meštana koji su deset dana bili zaglavljeni u poplavljenoj pećini u centralnom Laosu uspešno su danas evakuisani, saopštili su tajlandski spasioci. Ova izuzetno teška akcija spasavanja uspešno je završena dan nakon što je evakuisan prvi od petorice zaglavljenih muškaraca.

Petorica spasenih su deo grupe od sedam državljana Laosa koji su prošle srede ušli u pećinu u provinciji Ksaisombun u potrazi za zlatom. Međutim, izlaz im je potpuno blokiran usled olujne kiše, bujične poplave i odrona, zbog čega su više od nedelju dana ostali zarobljeni u mraku poplavljene pećine, prenosi Rojters.

Međunarodni tim na terenu: Stigli i heroji sa Tajlanda



Spasilačkim timovima iz Laosa i Tajlanda ubrzo su se pridružili i vrhunski stručnjaci iz Japana, Malezije, Indonezije, Francuske i Australije. Akcija je izvedena u izuzetno teško pristupačnom području u centralnoj provinciji Ksaisombun, oko 120 kilometara severno od prestonice Vijetijana.

Zanimljivo je da su neki od angažovanih stručnjaka učestvovali i u čuvenoj, planetarno poznatoj akciji spasavanja 12 dečaka i njihovog fudbalskog trenera iz poplavljene pećine na severu Tajlanda 2018. godine.

Stanje im se pogoršavalo, potraga za još dvojicom se nastavlja



Meštani su u pećinu ušli u potrazi za vrednim mineralima i zlatom, kada ih je iznenadna bujična poplava zarobila. Srećom, jedan od njih je uspeo odmah na početku da se izvuče i alarmira nadležne službe. Zarobljenim muškarcima su tokom prethodnih dana ronioci dostavili vodu, meku hranu i termo-ćebad, a prema video-snimcima iz same pećine, bilo je očigledno da im se zdravstveno stanje iz dana u dan pogoršavalo.

Iako je petoro ljudi na bezbednom, akcija nije potpuno gotova. Spasioci sada nastavljaju potragu za preostalom dvojicom nestalih meštana u dubljim delovima pećine, oko 20 do 25 metara dalje od mesta gde su pronađeni preživeli, bez obzira na to što je taj deo pećinskih kanala i dalje potpuno pod vodom.

Autor: D.S.