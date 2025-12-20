AKTUELNO

Srbi uspešno evakuisani nakon jezive nesreće na Savinom Kuku

Troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kuku uspešno su evakuisani, javlja TVCG.

U pitanju su državljani Srbije i Nemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore.

Dve korpe u kojima se nalazi troje stranih turista jedno vreme su ostale zaglavljene na vrlo nepristupačnom terenu.

Spasioci i zaposleni u Skijalištu pokušavali su da im dostave ćebad.

Ranije danas, na Savinom Kuku jedna osoba je stradala a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu.

Kako saznaje TVCG, u pitanju su strani državljani.

Autor: Dalibor Stankov

