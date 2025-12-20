Srbi uspešno evakuisani nakon jezive nesreće na Savinom Kuku

Troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kuku uspešno su evakuisani, javlja TVCG.
U pitanju su državljani Srbije i Nemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore.
Dve korpe u kojima se nalazi troje stranih turista jedno vreme su ostale zaglavljene na vrlo nepristupačnom terenu.
Spasioci i zaposleni u Skijalištu pokušavali su da im dostave ćebad.
Ranije danas, na Savinom Kuku jedna osoba je stradala a druga teško povređena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu.
Kako saznaje TVCG, u pitanju su strani državljani.
Autor: Dalibor Stankov