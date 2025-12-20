AKTUELNO

Region

DETALJI TRAGEDIJE NA DURMITORU, SUDARILE SE KORPE ŽIČARE U VAZDUHU: Otkriveno odakle je poginuli turista, žena ostala zaglavljena na visini

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Stravična nesreća dogodila se danas na žičari na Savinom kuku na Durmitoru kada je došlo do ispadanja stranih turista iz korpe, prilikom čega je pogunio muškarac, dok je žena povređena.

Teška nesreća dogodila se danas na žičari na Savinom kuku na Durmitoru kada je došlo do ispadanja stranih turista iz korpe, saopšteno je CdM-u.

Prema prvim podacima, pišu Vijesti, poginuo je muškarac, dok je žena povređena, ali svesna i komunikativna.

Nesreća se dogodila oko 13 časova, kada je, prema nezvaničnim navodima proklizala korpa u kojoj su se nalazili dvoje turista iz Nemačke.

Prilikom proklizavanja poginuli turista ispao je iz korpe i pao na tlo, dok je povređeno lice ostalo zaglavljeno u korpi koja je prilikom proklizavanja udarila u korpu ispred.

Na meestu tragedije su spasilačke ekipe. Utvrđuje se kako je došlo do tragedije.

Autor: A.A.

#Durmitor

#Nesreća

#žičara

POVEZANE VESTI

Region

Novi detalji tragedije na Durmitoru: Korpa žičare proklizala i udarila u drugu, jedan turista poginuo

Region

Tragedija na Durmitoru: Turisti ispali iz ski-lifta, jedan poginuo

Hronika

JEZIVA NESREĆA U SMEDEREVU: Muškarac pao sa krova direktno na ogradu, šipka ga PROBOLA - Vatrogasci morali da ga oslobode

Svet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Pogledajte trenutak stravičnog SUDARA 2 HELIKOPTERA: Raspali se u vazduhu

Hronika

Jezivi detalji tragedije na pruzi kod Subotice: Ženi nije bilo spasa!

Beograd

TINEJDŽERKA (17) AUTOMOBILOM ULETELA U KAFIĆ Užas na Dorćolu: Povređena i žena koja je bila u objektu