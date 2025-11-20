NAREĐENA MASOVNA EVAKUACIJA! Eruptirao vulkan, briše i razara sve pred sobom, ljudi beže, oblak pepela juri ka njima, zelenilo i priroda NESTAJU! (FOTO+VIDEO)

Indonežanske vlasti evakuisale su više od 900 ljudi i omogućile siguran povratak 170 penjača koji su ostali zaglavljeni nakon erupcije vulkana Semeru na ostrvu Javi, pri čemu je zadržan najviši stepen uzbune.

Opasnost i dalje visoka

Nakon što je Semeru eruptirao deset puta u sredu, ispuštajući ogromne oblake pepela i izbacujući lavu i kamenje čak 13 km niz padine, zvaničnici su rekli da je opasnost i dalje visoka.

Penjači su preko noći ostali zarobljeni u kampu uz jezero u podnožju vulkana, oko šest kilometara od kratera, ali sada im se pomaže da se evakuišu, rekla je Septi Vardhani, zvaničnica nacionalnog parka Semeru.

- Svi penjači sa svojim vodičima su bezbedni - rekla je Vardhani za Rojters i dodala da je "situacija pod kontrolom".

Posledice erupcije

Snimak indonežanske vulkanološke agencije pokazuje ogroman oblak vrućeg pepela koji izlazi iz kratera i prekriva padine vulkana. Poslednja velika erupcija bila je u decembru 2021. godine, kada je poginula najmanje 51 osoba, a obližnja sela bila su prekrivena pepelom.

The eruption of a volcano in East Java has left villages blanketed in ash and mud. Residents are struggling to clear their homes and streets, after the eruption of Mount Semeru on Wednesday. It’s one of Indonesia’s most active volcanoes and sits on the Pacific Ring of Fire. pic.twitter.com/DVTFwjzFuf — Al Jazeera English (@AJEnglish) 20. новембар 2025.

Vulkan Semeru, visok 3.676 m, jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. Zemlja leži na "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni gde se sudaraju tektonske ploče, stvarajući brojne potrese i vulkane.

Spasilačke aktivnosti

🇮🇩🌋Indonesia's Mount Semeru, the highest peak on Java island, erupted Wednesday, blanketing several villages with falling ash, leading authorities to raise the alert to the highest level.#Indonesia #Volcano #fyp pic.twitter.com/cgIYJuACan — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) 20. новембар 2025.

Spasilačka agencija Istočne Jave rasporedila je desetine radnika kako bi pomogla u evakuaciji, a 956 ljudi koji žive u blizini vulkana već je premešteno u škole, džamije i vladine zgrade, rekao je zvaničnik agencije Prahista Dian.

- Takođe smo rasporedili osoblje kako bismo proverili da li još uvek ima zarobljenih stanovnika - dodao je.

Indonesia's Mount Semeru has erupted prompting evacuations.



The volcano in the East Java province has unleashed searing clouds of hot ash and a mixture of rock, lava and gas that travelled up to four miles down its slopes.



Authorities have raised the alert level to the highest. pic.twitter.com/My5SDsMlI8 — Sky News (@SkyNews) 20. новембар 2025.

Autor: Iva Besarabić