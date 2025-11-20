Evakuacija više od 900 ljudi! Erupcija vulkana Semeru u Indoneziji

Indonezijske vlasti evakuisale su više od 900 ljudi i radile na bezbednom povratku 170 planinara koji su ostali zarobljeni posle erupcije vulkana Semeru, jednog od najviših planinskih vrhova u zemlji, rekli su zvaničnici.

Nivo uzbune ostao je na najvišem nakon što je zabeleženo deset erupcija vulkana Semeru na ostrvu Java, koji je izbacivao velike oblake pepela, preneo je Rojters.

Planinari su proveli noć zaglavljeni u kampu pored jezera, oko 6,4 kilometra od kratera, ali im se sada pomaže da se bezbedno spuste, rekla je Septi Vardani iz nacionalnog parka Semeru.

- Svi planinari sa svojim vodičima su bezbedni. Situacija je pod kontrolom - rekla je Vardani za Rojters.

Snimci indonezijske agencije za vulkanologiju prikazali su ogroman oblak vrelog pepela koji izbija iz kratera i prekriva padine vulkana.

Poslednja velika erupcija dogodila se u decembru 2021. godine, kada je poginula najmanje 51 osoba, a obližnja sela bila su prekrivena pepelom.

Planina Semeru, visoka 3.676 metara, jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji, koja se nalazi na "Pacifičkom vatrenom prstenu", seizmički aktivnom području gde se sudaraju tektonske ploče i izazivaju česte zemljotrese i erupcije.

Služba spasavanja Istočne Jave poslala je desetine pripadnika da pomognu evakuaciju, a 956 stanovnika koji žive u blizini vulkana već je premešteno u škole, džamije i državne zgrade, rekao je zvaničnik agencije Prahista Dian.

- Takođe smo rasporedili osoblje da proveri da li ima još meštana koji su ostali zarobljeni - dodao je on.

Autor: S.M.