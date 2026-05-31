Krah UN! Vesti uzdrmale ceo svet, posledice mogu biti nezamislive: Gutereš se oglasio dramatičnom porukom

Ujedinjene nacije (UN) nalaze se na ivici finansijskog kolapsa, a organizacija bi mogla da ostane bez novca već sredinom avgusta.

Glavni razlog za ovu nezapamćenu finansijsku krizu je kašnjenje u isplatama doprinosa dva najveća donatora svetske organizacije - Sjedinjenih Američkih Država i Kine, prenosi Volstrit džurnal.

Prema unutrašnjim podacima, dug Vašingtona premašuje cifru od 4 milijarde dolara. Sa druge strane, Peking je nedavno uplatio 850 miliona dolara, ali i dalje duguje oko 455 miliona dolara.

Budući da ove dve supersile finansiraju najveći procenat redovnog budžeta i mirovnih misija UN, njihovo kašnjenje je direktno ugrozilo likvidnost cele organizacije.

Generalni sekretar UN, Antonio Gutereš, uputio je dramatično upozorenje državama članicama, naglasivši da se organizacija zapravo nalazi u "trci sa bankrotom".

Posledice krize se već uveliko osećaju na terenu. Kako bi se smanjili troškovi, oko tri hiljade radnih mesta u strukturama UN je već ukinuto, a zamrznuto je i zapošljavanje na mnogim ključnim pozicijama.

Zašto UN ne može da se zaduži?

Situaciju dodatno otežava specifična pravna struktura Ujedinjenih nacija. Za razliku od suverenih država ili privatnih kompanija, UN zakonski ne može da uzima kredite od komercijalnih banaka niti da se zadužuje na finansijskim tržištima.

Pored toga, najveći deo rashoda organizacije odlazi na plate osoblja, humanitarne operacije i održavanje infrastrukture širom sveta, što su troškovi koji se ne mogu lako ili brzo redukovati bez direktnog ugrožavanja globalnih mirovnih i humanitarnih misija.

Autor: A.A.