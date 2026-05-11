VAŽNE VESTI! Naučnici razvijaju novu vakcinu protiv hantavirusa - Može da stoji bez hlađenja i olakša distribuciju širom sveta

Naučnici Univerziteta u Batu razvijaju novu vakcinu protiv hantavirusa koja može da ostane stabilna bez hlađenja. Ova inovacija mogla bi da unapredi distribuciju vakcina i poveća dostupnost u celom svetu.

Projekat vodi profesorka Asel Sartbajeva zajedno sa biotehnološkom kompanijom Ensilitech.

Vakcina je već izazvala jak imunološki odgovor tokom laboratorijskih i ispitivanja na životinjama, a istraživački tim se sada priprema za prvu fazu kliničkih ispitivanja na ljudima.

Naučnici kombinuju tehnologiju mRNK vakcina sa patentiranim sistemom stabilizacije poznatim kao Ensilication®, koji štiti sastojke vakcine unutar mikroskopskih silicijumskih ljuski.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada se globalna pažnja vraća na hantavirus nakon nedavne epidemije povezane sa kruzerom MV Hondius u blizini Kanarskih ostrva.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je naglasila da ova epidemija „nije još jedan COVID-19“ i da rizik po javno zdravlje ostaje nizak uprkos nekoliko smrtnih slučajeva i potvrđenih infekcija.

Šta je hantavirus?

Hantavirus je porodica virusa koji se obično šire izlaganjem zaraženim glodarima, posebno njihovim urinom, pljuvačkom ili izmetom. Ljudske infekcije su retke, ali potencijalno teške, i mogu zahvatiti pluća ili bubrege.

U Americi, hantavirusni plućni sindrom (HPS) je najteži oblik bolesti.Pacijenti prvo razvijaju simptome slične gripu, uključujući groznicu, umor, glavobolje i bolove u mišićima, pre nego što brzo napreduju do otežanog disanja. Neki sojevi imaju smrtnost veću od 30%.

Za razliku od kovida-19, hantavirus se generalno ne širi lako među ljudima.Međutim,soj Andes povezan sa nedavnom epidemijom na kruzerima pokazao je ograničen prenos sa čoveka na čoveka, što je dovelo do pojačanog nadzora.

Objašnjenje nedavne epidemije

Zabrinutost zbog hantavirusa pojačala se nakon epidemije na ekspedicionom brodu MV Hondius. Zabeležene su infekcije i smrtni slučajevi, što je pokrenulo međunarodni odgovor javnog zdravlja.

Putnici su evakuisani uz mere biološke bezbednosti, a neke zemlje organizovale su medicinske repatrijacione letove.

mRNK platforma „uči“ imuni sistem da prepozna virus bez korišćenja živog virusa.

Ono što je izdvaja je stabilnost na sobnoj temperaturi, što bi moglo smanjiti zavisnost od hladnog lanca.

Procene pokazuju da se godišnje zbog problema u hladnom lancu izgubi veliki broj vakcina. Istraživači zato veruju da bi ova tehnologija mogla poboljšati dostupnost vakcina u udaljenim i siromašnijim regionima.

Prekliničke studije pokazale su snažan imunološki odgovor, a sledeća faza uključuje ispitivanja na ljudima.

Ako se pokaže uspešnom, platforma bi mogla biti primenjena i na druge vakcine.

Autor: D.Bošković