Univerzalna vakcina za nos blokira viruse, alergije, čak i bakterije otporne na antibiotike: Porazila i astmu

Naučnici iz institucija širom SAD razvili su univerzalnu vakcinu koja je zaštitila miševe od niza virusa, bakterija, pa čak i alergija. Nova vakcina GLA-3M-052-LS+OVA može se primenjivati kao nazalni sprej.

Tri doze su štitile su miševe od infekcije SARS-CoV-2 i drugih korona virusa tokom tri meseca i smanjile virusno opterećenje u njihovim plućima 700 puta, u poređenju sa nevakcinisanim miševima.

Vakcina je ubrzala i imuni odgovor miševa na SARS-CoV-2. Dok adaptivnom imunološkom sistemu pluća obično treba do dve nedelje da odgovori na virus, onima sa vakcinom trebalo je samo tri dana da pokrenu kontranapad.

U naknadnim testovima, utvrđeno je da vakcina štiti životinje i od bakterijskih infekcija. To je uključivalo Staphylococcus aureus i Acinetobacter baumannii, koje se često stiču u bolničkim uslovima i postaju sve otpornije na antibiotike.

Vakcina smanjila i rizik od astme

Najiznenađujuće je to što je vakcina takođe smanjila rizik od astme. Kada su vakcinisani miševi bili izloženi grinjama, njihove astmatične reakcije, poput povećane proizvodnje imunih ćelija i viška plućne sluzi, takođe su bile smanjene tokom tri meseca.

- Mislim da imamo univerzalnu vakcinu protiv različitih respiratornih pretnji - kaže Bali Pulendran, mikrobiolog sa Stanforda i glavni autor studije, koja je objavljena u časopisu Science 19. februara 2026. godine:



- Zamislite da u jesenjim mesecima dobijete sprej za nos koji vas štiti od svih respiratornih virusa, uključujući COVID-19, grip, respiratorni sincicijalni virus i običnu prehladu, kao i bakterijsku upalu pluća i alergene ranog proleća. To bi transformisalo medicinsku praksu.

Adaptivni imunitet

Većina vakcina deluje tako što imunološkom sistemu predstavlja bezopasni fragment patogena, omogućavajući telu da pripremi arsenal ciljanih antitela za borbu protiv pravog patogena ako se ikada pojavi. Ovo deluje na osnovu onoga što je poznato kao adaptivni imunitet.

To je vekovima bila strategija spasavanja života, ali vakcine su frustrirajuće specifične. Ti fragmenti se ne razlikuju samo između patogena, već često čak i između sojeva. Zato se vakcine protiv gripa ažuriraju svake godine, sa različitim stopama efikasnosti.

Univerzalne vakcine ciljaju istu porodicu virusa

Druge, takozvane, univerzalne vakcine, uglavnom ciljaju istu porodicu virusa, kao što je grip, ali uključivanje potpuno različitih patogena, poput bakterija, pa čak i alergena, daje novo značenje toj reči.

Nova vakcina se fokusira na odgovor tela

Ova nova vakcina deluje na drugačijem mehanizmu.

Umesto da cilja sam patogen, ona se fokusira na odgovor tela. U suštini, dizajnirana je da poveže dva glavna dela imunog sistema: dugotrajni, ali specifični adaptivni imunitet na koji deluje većina vakcina, i kratkotrajni, ali raznovrsni urođeni imunitet.

U prethodnom radu, istraživači su saznali zašto je uobičajena vakcina protiv tuberkuloze izazvala iznenađujuće dugotrajan urođeni imuni odgovor. Ispostavilo se da su T ćelije - deo adaptivnog odgovora, okupljale urođene imune ćelije i održavale ih aktivnim nekoliko meseci.

Nakon izolovanja kritičnih signala T ćelija, tim je sada otkrio da one mogu sintetički da imitiraju njihov poziv na oružje kako bi održale urođeni imunitet dugo nakon što bi to normalno činio i pomogle u stvaranju neke vrste univerzalnog imuniteta.

Sledeći koraci su ispitivanja na ljudima, a tim se nada da bi, ako se istraživanje nastavi, ova vrsta univerzalne vakcine mogla biti dostupna u roku od pet do sedam godina.

- Iako je uzbudljivo, još uvek postoje veliki koraci koje treba preduzeti pre nego što zaista univerzalna vakcina postane stvarnost - kaže Džonatan Bol, molekularni virusolog u Školi tropske medicine u Velikoj Britaniji, koji nije bio uključen u studiju:



- Ključna pitanja su da li će delovati jednako efikasno kod ljudi i da li je bezbedno? Već vidimo zaštitu van cilja kod ljudi koji primaju određene vakcine, što sugeriše da je potencijal stvaran. Međutim, moramo osigurati da držanje tela u visokoj pripravnosti ne dovede do prijateljske vatre, gde hiper-spreman imuni sistem slučajno izaziva neželjene nuspojave.

Autor: D.Bošković