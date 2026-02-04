'NE MOGU DA PRESTANEM, OSEĆAM SE KAO NARKOMAN' Sve više Srba zavisno od sprejeva za NOS, moraju i na odvikavanje - Doktori upozoravaju na POSLEDICE

Sprejevi i kapi za nos izuzetno su delotvorni kod prehlada i alergija, ali sve više građana Srbije razvija zavisnost od ovih preparata!

Iako ne bi smelo da se koriste duže od pet do sedam dana, mnogi ih upotrebljavaju svakodnevno, čak i više od 10 godina, a to, kažu stručnjaci, može dovesti do hronično zapušenog nosa, trajnih problema sa disanjem i brojnih drugih problema!

- Trenutno sam kao narkoman koji se odvaja od droge ili kao alkoholičar koji se čisti od alkohola. Na odvikavanju sam - od kapi za nos. Koristim kapi već sedam godina. Ne - sedam dana, ne - sedam meseci. Sedam godina! I sinoć mi je bila prva preživljena noć bez kapi. Osećam se užasno. Disao sam na usta celu noć. Verujte mi da svakog sekunda želim da odem i da kupim kapi - ispričao je jedan Veljko na Tik Toku.

Ispod njegovog videa nizali brojni komentari sa gotovo identičnim iskustvima.

- Koristim ih 10 godina. Dobijem napad panike pri samoj pomisli da nemam kapi. Flašica mi traje manje od dva dana, mogu samo da zamislim šta sam napravila od nosa - piše u jednom, a već u sledećem sledi priznanje žene koja kaže da kapi koristi čak 25 godina:

- Više puta sam pokušavala da prestanem, ali najduže što sam izdržala bilo je šest meseci.

Otorinolaringolog prof. dr Rade Kosanović kaže da je u pitanju prava zavisnost sa kojom se bori sve više Srba.

- Kapi i sprejevi za nos su lako dostupni - može ih kupiti ko hoće, kad hoće i koliko hoće. Jesu blagotvorna, ali se ne smeju koristiti duže od sedam dana, što je jasno i naznačeno u uputstvu - objašnjava dr Kosanović.

Zavisnost, kaže, najčešće izaziva supstanca oksimetazolin koja snažno i brzo sužava krvne sudove u nosnoj sluzokoži, pružajući trenutno olakšanje i osećaj "otčepljenog nosa".

Moguće posledice:

- Medikamentozni rinitis - hronično zapušen nos koji nastaje kao reakcija na prestanak korišćenja kapi, stvarajući začarani krug zavisnosti.

- Stalni otok sluznice - sluzokoža nosa izgubi sposobnost prirodnog regulisanja prokrvljenosti, postajući trajno otečena.

- Oštećenje sluzokože nosa - može doći do atrofije sluznice, krvarenja iz nosa i trajnog oštećenja čula mirisa.

- Sistemski neželjeni efekti - prekomerna upotreba može izazvati ubrzan rad srca (tahikardija), povišen krvni pritisak, glavobolju, uznemirenost i nesanicu

- Psihološka zavisnost - strah od nemogućnosti disanja bez kapi, što vodi ka stalnom nošenju kapi sa sobom.

- Receptori u sluzokoži se navikavaju na ovu hemijsku supstancu i traže je sve češće i u većim količinama. Mehanizam je vrlo sličan zavisnosti od nikotina ili alkohola. Dugotrajnom upotrebom dolazi do oštećenja sluzokože - ona postaje suva, istanjena, nefunkcionalna. Prestaje normalno vlaženje nosa, pa pacijent ima stalni osećaj zapušenosti i poseže za još većom količinom kapi. U krajnjem slučaju može doći i do atrofije sluzokože, što je trajno stanje - upozorava profesor.

Dodaje da se zavisnost najčešće leči sprejevima sa kortikosteroidima, uz striktno pridržavanje saveta lekara, a da proces oporavka obično traje oko mesec dana.

- Većina pacijenata uspe da se "skine" sa kapi za oko mesec dana, ako se drže dogovora sa lekarom - i sa samim sobom - zaključuje dr Kosanović.

Autor: Iva Besarabić