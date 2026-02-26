Naučnici razvili ultraljubičasti filter koji usporava starenje kože: Podmlađivanje je stiglo

Ruski naučnici su razvili ultraljubičasti filter za kremu za sunčanje koji podmlađuje, štiti od gnojnih upala i inhibira rast bakterija, saopštila je pres služba Tomskog državnog univerziteta (TSU).

"UV filter koji su razvili naučnici sa TSU pokazuje antioksidativnu aktivnost koja prevazilazi aktivnost vitamina C. Štaviše, on inhibira rast bakterija, uključujući Staphylococcus aureus i E. coli, čime sprečava rizik od gnojne upale kože. Za razliku od titanijum i cink oksida, koji se tradicionalno koriste u kremama, ovaj novi razvoj ne samo da štiti kožu od ultraljubičastog zračenja već i usporava starenje neutralizacijom slobodnih radikala", saopštio je univerzitet, prenosi agensija TASS.

Prema rečima profesorke na Katedri za neorgansku hemiju Hemijskog fakulteta Tomskog državnog univerziteta, Svetlane Kuznjecove, UV filter je baziran na "pametnoj" komponenti, cerijum-dioksidu, koja pomaže u sprečavanju opekotina od sunca, razvoja kožnih lezija i rasta bakterija, i usporava proces starenja neutralizacijom štetnih radikala na površini kože.

Proizvod je hipoalergen i pogodan za osetljivu kožu.

"Trenutno nastavljamo da proučavamo svojstva ovog filtera i poboljšavamo njegov sastav dodavanjem drugih elemenata retkih zemalja (REE). U zavisnosti od prirode REE u strukturi cerijum-dioksida, oni zamenjuju ili trostruko naelektrisane ili četvorovalentne jone cerijuma. Ovo određuje nestehiometriju kiseonika dobijenih čvrstih rastvora i, posledično, njihovu antioksidativnu aktivnost i baktericidnu otpornost uz održavanje svojstava zaštite od sunca", dodala je Kuznjecova.

Prema rečima naučnika, dobijene čestice bi se mogle koristiti ne samo u kozmetici, već i dodavati lakovima za nokte i bojama, što bi sačuvalo boju i zaštitilo ih od degradacije usled svetlosti.

Naučnici su već patentirali tehnologiju i planiraju da je prošire i sprovedu testiranja sa industrijskim partnerima.

Autor: Marija Radić