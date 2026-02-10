Istorijski trenutak: Rusi razvijaju vakcinu protiv raka za Srpkinju - evo kako će to izgledati

Ruski stručnjaci najavili su početak izrade personalizovane vakcine protiv raka, koja bi mogla da donese novu nadu pacijentkinji iz Srbije oboleloj od melanoma.

Šef katedre patologije na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi, Sergej Boljević, izjavio je da se u Institutu "Gamaleja" trenutno radi na pripremi personalizovane vakcine protiv raka za pacijentkinju iz Srbije Jovanu Aleksić, obolelu od melanoma, koja će po završetku izrade vakcine primiti ukupno deset doza u periodu od pet meseci.

Boljević je za K1 rekao da će se već posle tri do četiri nedelje od početka primene personalizovane vakcine videti da li terapija daje rezultate i da li se metastaze povlače, naglasivši da je reč o lečenju, a ne o kliničkom ispitivanju.

- Na tome se radilo dve godine, bila su pretklinička ispitivanja koja su dala neverovatan rezultat kod životinja u lečenju raka, u prvom redu melanoma. Iako ova metoda može da leči bilo koji rak, sada je uzet melanom pošto on ima mnogo neoantigena i može da se uradi biopsija. Prošle godine su rađene provere opasnosti ove vakcine kako bi se znalo da je ona bezopasna i efikasna - naveo je on.

Prema njegovim rečima, kada je 26. novembra dobijena dozvola da vakcina može da se primeni kod bolesnika sa melanonom, primljene su dve pacijentkinje od kojih je prva, iz Srbije, već prošla svu dijagnostiku u Rusiji i genetski nalaz koji je dobijen nedavno.

Boljević je istakao da čim je dobijen genetski nalaz pacijentkinje iz Srbije, konzilijum je doneo odluku da može vakcina da se primeni kod nje, i dodao da se očekuje pozitivan ishod u lečenju ove pacijentkinje.

Na pitanje o dostupnosti terapije, Boljević je ocenio da će procedura vremenom pojeftiniti i da se ova tehnologija može primenjivati kod svih vrsta raka, ali uz individualni pristup svakom pacijentu.

- Svi pacijenti koji su prošli sve faze lečenja i nije im pomoglo, mogu da dobiju vakcinu koja će da ih izleči i oni više nikada u budućnosti tu vrstu raka ne mogu da dobiju - poručio je profesor.

