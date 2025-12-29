AKTUELNO

Svet

KREĆE LEČENJE RUSKOM VAKCINOM PROTIV RAKA Prvo idu pacijenti oboleli od melanoma: 'TERAMO TELO DA SE BORI PROTIV TUMORA'

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Pixabay.com ||

Razvoj vakcine protiv raka teče po planu, melanom će biti prva bolest koja će biti lečena, izjavio je danas ruski ministar zdravlja Mihail Muraško.

"Sve ide po planu, kako je planirano i to nas čini veoma srećnim. Prvo što ću reći jeste da smo izgradili pogon za istraživački institut. Prva bolest za koju ćemo početi da proizvodimo ove lekove je melanom", rekao je za on televiziju Rusija 1, prenosi Interfaks.

Prema njegovim rečima, sprovodi se niz postupaka kako bi se identifikovale nastale mutacije, nakon čega se bira i proizvodi specifičan preparat mRNK, terapijska vakcina, koja se primenjuje na pacijenta.

Muraško je dodao da se koriste i imunostimulišući lekovi.

"Teramo telo da se bori protiv tumora jačanjem njegove odbrane. Ovo je pristup mobilizaciji unutrašnjih snaga tela", istakao je on.

Autor: Jovana Nerić

#Melanom

#karcinomi

#lečenje

#ruska vakcina

POVEZANE VESTI

Svet

Senzacija: Putin najavio vakcinu protiv raka

Politika

VUČIĆ: Ruska vakcina protiv raka može spasiti hiljade života – spremni smo da platimo 100.000 evra po pacijentu!

Društvo

Rusi počinju da testiraju vakcine protiv raka

Društvo

'USKORO U SRBIJU STIŽU NOVI LEKOVI PROTIV RAKA' Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju: Terapiju će pokrivati država

Politika

Vučić: Od kraja januara počinje prava borba protiv korupcije, niko neće biti zaobiđen

Svet

PRVI PACIJENT PRIMIO VAKCINU PROTIV RAKA: Muškarac sa NEIZLEČIVOM BOLEŠĆU dobio lek! ISTRAŽIVAČI UZBUĐENI ZBOG PRVIH REZULTATA