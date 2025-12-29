KREĆE LEČENJE RUSKOM VAKCINOM PROTIV RAKA Prvo idu pacijenti oboleli od melanoma: 'TERAMO TELO DA SE BORI PROTIV TUMORA'

Razvoj vakcine protiv raka teče po planu, melanom će biti prva bolest koja će biti lečena, izjavio je danas ruski ministar zdravlja Mihail Muraško.

"Sve ide po planu, kako je planirano i to nas čini veoma srećnim. Prvo što ću reći jeste da smo izgradili pogon za istraživački institut. Prva bolest za koju ćemo početi da proizvodimo ove lekove je melanom", rekao je za on televiziju Rusija 1, prenosi Interfaks.

Prema njegovim rečima, sprovodi se niz postupaka kako bi se identifikovale nastale mutacije, nakon čega se bira i proizvodi specifičan preparat mRNK, terapijska vakcina, koja se primenjuje na pacijenta.

Muraško je dodao da se koriste i imunostimulišući lekovi.

"Teramo telo da se bori protiv tumora jačanjem njegove odbrane. Ovo je pristup mobilizaciji unutrašnjih snaga tela", istakao je on.

Autor: Jovana Nerić