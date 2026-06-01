MASAKAR U OREGONU! Detalji stravičnog porodičnog nasilja: Ima više MRTVIH, osumnjičeni izrešetao policajca pa se zabarikadirao u kući!

Više ljudi je ubijeno, a jedan policajac je teško ranjen u stravičnom incidentu porodičnog nasilja koji se dogodio u američkoj državi Oregon, saopštili su zvaničnici, a prenosi ABC Njuz.

Krvavi pir odigrao se u gradu Sendi, kada je policija primila poziv i hitno reagovala zbog prijave nasilja u porodici i pucnjave.

Otvorio vatru na patrolu, policajac teško ranjen

Čim su policajci stigli na lice mesta, dočekao ih je pakao. Pomahnitali napadač je odmah otvorio vatru na pripadnike policije, koji su bili prinuđeni da uzvrate.

"Jedan policajac je zadobio više prostrelnih rana. On je hitno hospitalizovan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju, a lekari očekuju da će preživeti", potvrdio je šef lokalne policije Patrik Haski na konferenciji za novinare.

Haski je dodao da je u kući pronađeno više ubijenih osoba, ali zbog toka istrage još uvek nije želeo da navodi tačan broj žrtava, kao ni njihov identitet.

Opsada trajala satima: Građanima naređeno da se zaključaju!

Nakon što je izrešetao policajca i pobio članove porodice, osumnjičeni se zabarikadirao unutar kuće. Policija je odmah blokirala ceo kvart i uputila dramatičan apel svim stanovnicima ovog dela grada da zaključaju vrata, ne izlaze napolje i ostanu unutar svojih domova. Nakon višečasovne opsade i pregovora, napadač se konačno predao policiji oko 20 časova po lokalnom vremenu.

Šef policije je istakao da je ovo nezapamćen i izuzetno traumatičan događaj za celu lokalnu zajednicu koja je u šoku.

"Naša zajednica duboko žali zbog nezamislivog gubitka života koji je izazvan ovim strašnim incidentom porodičnog nasilja", izjavila je gradonačelnica Sendija, Ketlin Voker.

Autor: D.S.