UŽAS U NEMAČKOJ: Obrušila se nadstrešnica od 40 metara na šetalištu (VIDEO)

Betonska nadstrešnica od 40 metara srušila se na šetalište na nemačkom ostrvu Silt, preneo je Bild.

Betonska nadstrešnica stambene zgrade, u kojoj se nalazi i nekoliko lokala, srušila se na trotoar sinoć oko 18.30 preko puta popularnog bazena za rekreaciju "Silter Vele", na samo nekoliko koraka od plaže.

Hitna pomoć, vatrogasci i Agencija za tehničku pomoć (THW) izašli su na mesto obrušavanja nadstrešnice kako bi ustanovili da li su betonske ploče pale na ljude. Zgrada, sa koje se obrušila nadstrešnica, je poslovno-stambeni kompleks.

Prema podacima policije, pukom srećom niko nije povređen.

Jon Makentun imao je anđela čuvara, jer je napustio objekat u okviru zgrade, kako kaže, samo delić sekunde pre obrušavanja nadstrešnice.

Zgrada je evakuisana iz predostrožnosti, a stanarima će biti dozvoljeno da se kasnije vrate u stanove. Međutim, smeštaj je ponuđen svima koji se ne osećaju bezbedno.

Statičar je pregledao zgradu i zaključio da nema opasnosti po objekat ili njene stanare. Policija je pokrenula istragu u vezi strukturnih nedostataka kao mogući uzrok urušavanja.

Inače, fasada zgrade je renovirana tek pre oko godinu dana. Prema portalu SHZ veza sa nadstrešnicom više nije bila u dobrom stanju. Sajt je objasnio da je u nju prodrla kišnica.

- Primetili smo da se kišnica sliva iza fasade. O tome je trebalo da se razgovara na sledećem sastanku kućnog saveta. To je sada rešeno - rekao je Makentun za Bild.

Autor: S.M.