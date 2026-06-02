PROMENA NA VRHU SVETSKE ORGANIZACIJE: Izabran novi predsednik Generalne skupštine UN! Berbokova odlazi u septembru, evo ko dolazi na njeno mesto

Ministar spoljnih poslova Bangladeša, Halilur Rahman, izabran je danas zvanično za novog predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Rahman će na ovoj prestižnoj funkciji naslediti dosadašnju predsednicu Analenu Berbok, a zvanična primopredaja dužnosti i stupanje na novu poziciju dogodiće se u septembru ove godine, na otvaranju 81. redovnog zasedanja Generalne skupštine UN.

Pobedio kandidata sa Kipra

Prema strogo utvrđenim pravilima svetske organizacije, predsednika biraju države članice po principu rotacije, a ove godine je red bio na kandidata iz Azijsko-pacifičke grupe zemalja.

Pored Halilura Rahmana, u trci za ovu funkciju bio je i aktuelni ambasador Kipra pri Ujedinjenim nacijama, Andreas S. Kakuris. Ipak, većinom glasova zemalja članica, poverenje je ukazano šefu diplomatije Bangladeša koji će predsedavati jednim od najvažnijih tela UN u narednih godinu dana.

