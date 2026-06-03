TEŽAK ŠOK ZA BERLIN U NJUJORKU! Nemačka izbačena iz Saveta bezbednosti UN, pobedile je ove dve evropske zemlje!

Portugalija i Austrija izabrane su za nove članove Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto su na zvaničnom glasanju za evropskog predstavnika u Njujorku ubedljivo pobedile Nemačku.

U trci za dva mesta iz grupe uglavnom zapadnih zemalja, Portugalija je dobila 134 glasa, dok je Austrija obezbedila podršku 131 države. Sa druge strane, Nemačka – koja je u prethodnih šest mandata bila članica ovog tela – doživela je ozbiljan poraz osvojivši svega 104 glasa.

Kirgistan napravio istorijski uspeh

U drugoj regionalnoj trci, nakon čak četiri kruga glasanja u Generalnoj skupštini UN koja broji 193 članice, Kirgistan je odneo pobedu nad Filipinima. Kirgistan je trijumfovao sa 143 glasa "za" i 49 "protiv", čime je po prvi put u istoriji postao član Saveta bezbednosti UN.

Istovremeno, afrički kandidat Zimbabve, kao i karipski predstavnik Trinidad i Tobago, nisu imali protivkandidate u svojim grupama, te su obe države lagano prošle dobivši više od 180 glasova podrške.

Ko napušta Savet bezbednosti od 1. januara?

Savet bezbednosti UN broji ukupno 15 članova, od kojih je 10 rotirajućih mesta namenjeno različitim svetskim regionima. Generalna skupština svake godine tajnim glasanjem bira po pet zemalja na dvogodišnje mandate.

Pet novih članica zvanično će preuzeti svoje funkcije 1. januara sledeće godine, a na tim mestima će zameniti sledeće države:

- Dansku

- Grčku

- Pakistan

- Panamu

- Somaliju

Blokada zbog prava veta velikih sila

Iako Savet bezbednosti, prema Povelji UN, ima primarni mandat da osigura međunarodni mir i bezbednost, ovo telo je potpuno zakazalo kada je reč o rešavanju tri aktuelna velika globalna sukoba.

Do blokade dolazi zbog prava veta koje koriste velike sile:

- Rusija koristi veto kada je u pitanju rat u Ukrajini.

- Sjedinjene Američke Države (SAD) koriste veto kada se radi o ratovima u Gazi i Iranu.



Autor: D.S.