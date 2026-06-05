SI ĐINPING PUTUJE U SEVERNU KOREJU: Posle susreta sa Trampom i Putinom, sastaće se i sa Kim Džong Unom! Veliki vođa želi da se POHVALI svojim MOĆNIM ARSENALOM

Kineski predsednik Si Đinping u ponedeljak, 8. juna, putuje u dvodnevnu državnu posetu Severnoj Koreji, što će biti njegova prva poseta Pjongjangu posle gotovo sedam godina.

Vest o poseti, koja će trajati i u utorak, 9. juna, u petak su potvrdile obe zemlje, piše Euronews.

Sijeva poseta Severnoj Koreji uslediće samo nekoliko nedelja nakon što je u Pekingu odvojeno ugostio američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Najava putovanja dolazi samo dan nakon što je Severna Koreja otkrila novo postrojenje za proizvodnju komponenti za nuklearne bombe.

Stručnjaci taj potez tumače kao želju severnokorejskog lidera Kim Džong Una da uoči Sijevog dolaska učvrsti status svoje zemlje kao nuklearne sile.

Kim je prilikom obilaska novog postrojenja najavio planove za jačanje nuklearnih snaga zemlje "eksponencijalnom brzinom". Južnokorejska vojska navodi da je reč o postrojenju za obogaćivanje uranijuma.

Poslednjih godina Kim je prioritet dao jačanju odnosa sa Rusijom, kojoj je slao vojnike i konvencionalno naoružanje kao podršku u ratu protiv Ukrajine.

Ipak, severnokorejski lider se nedavno ponovo približio i Kini, koja je najveći trgovinski partner i glavni izvor pomoći Severnoj Koreji.

Si i Kim poslednji put su se sastali u Pekingu u septembru, kada su obećali uzajamnu podršku i jačanje saradnje. Kim je tada boravio u kineskoj prestonici kako bi prisustvovao vojnoj paradi, na kojoj su bili i drugi strani lideri, uključujući ruskog predsednika Putina.

Autor: A.A.