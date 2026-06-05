Svet na nogama: Putin se hitno obraća u Sankt Peterburgu, poruka je jasna!

U Sankt Peterburgu se nastavlja Međunarodni ekonomski forum, a ključni događaj čitavog foruma je današnja plenarna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Rusije Vladimir Putin.

Organizatori su za plenarnu sednicu predvideli najmanje dva sata, navodi se u ažuriranom programu foruma, ali ljeno stvarno trajanje nije strogo ograničeno i moglo bi da bude znatno duže od vremena predviđenog programom.

Pored Putina stižu i svetski lideri

Pored programskog obraćanja ruskog predsednika Vladimira Putina, očekuju se i govori predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, predsednice Tanzanije Samije Suluhu Hasan, kao i potpredsednika Republike Kine Hana Dženga.

Kako je ranije izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, glavni deo Putinovog izlaganja, naravno, biće posvećen ekonomiji -ekonomskim pitanjima i problemima, kako u Rusiji, tako i na međunarodnom nivou.

Ekonomija, međutim, nije potpuno odvojena od politike, dodao je on.

Neraskidiva veza ekonomije i politike

- Na ovaj ili onaj način, dodirne tačke sa političkim pitanjima uvek su prisutne, pa će i tome biti posvećena pažnja - dodao je on.

Peterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna i okuplja državnike, privrednike i predstavnike međunarodnih organizacija iz velikog broja zemalja sveta.

Autor: A.A.