NIJE BILO SPASA! Smrtonosni napad ajkule kod obale Zapadne Australije

Muškarac koga je napala ajkula dok je bio u podvodnom ribolovu kod ostrva Majklmans u državi Zapadna Australija, podlegao je povredama, saopštila je danas lokalna policija.

U trećem smrtonosnom napadu ajkule u Australiji u poslednje tri nedelje, stradao je 35-godišnji podvodni ribolovac kod ostrva koje se nalazi oko 388 kilometara južno od Perta, glavnog grada Zapadne Australije, prenosi Rojters.

Nakon napada ajkule on je izvučen na obalu gde su ga sačekali lekari hitne medicinske službe, međutim podlegao je povredama.

Ajkulu dugu 4,5 metra nepoznate vrste, u subotu je u blizini ostrva primetio jedan prolaznik.

Od napada ajkule 24. maja smrtno je nastradao 39-godišnji ronilac dok je lovio ribu na Velikom koralnom grebenu, a deset dana ranije 38-godišnjak je takođe podlegao povredama od napada ajkule kod jednog ostrva blizu Perta.

Prema podacima organizacija za zaštitu prirode, u Australiji se godišnje dogodi oko 20 napada ajkula, ali ogromna većina njih nije smrtonosna.

Autor: Jovana Nerić