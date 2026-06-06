'ATENTAT NA AUSTRIJSKE MEDIJE' Šider bi da drži lekcije Srbiji dok u njegovoj zemlji demokratija umire (FOTO)

Andreas Šider, mentor blokadera i opozicije, koji je ne jednom Srbiji solio pamet o medijskim slobodama, kao da je u zemlju propao nakon što je kao bomba odjeknula vest u Austriji da je njegov partijski šef, vicekancelar, ministar za medije i lider Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) Andreas Babler predvodnik najvećeg napada na medijske slobode u toj zemlji zbog čega je ugašeno 1.000 radnih mesta.

U tekst pod naslovom "Atentat na austrijske medije" portal „Oe24" konstatuje da je Babler svojim delovanjem doveo je na ivicu uništenja austrijski medijski pejzaž.

Kako se objašnjava, Šiderov šef sve ovo čini kako bi mogao da ucenjuje koalicionog partnera OVP.

- U stvari, ministar za medije je stvorio pravu katastrofu: medijske subvencije obećane za tekuću godinu su blokirane. On blokira čak i isplatu dogovorenih sredstava za digitalnu transformaciju, projekta Kurcove vlade koji je namenjen da nadoknadi odliv prihoda od oglašavanja američkih tehnoloških giganata poput Gugla i Mete kroz digitalni porez od 5 odsto. Umesto da se medijima raspodeli celokupni prihod od digitalnog poreza od preko 120 miliona evra, kako zahtevaju sva medijska udruženja, čak se ni beznačajna suma od 20 miliona evra koju je obezbedila vlada ne isplaćuje - navodi se u tekstu.

Prema navodima austrijskog portala, vitalne subvencije za distribuciju novina nisu dostupne jer Babler odbija da raspodeli subvencije na način koji je u skladu sa tržišnim propisima i propisima EU i antimonopolskim propisima, tvrdeći da je njihovo izveštavanje previše kritičko.

- Bez jednakog tretmana besplatnih novina u skladu sa propisima EU, EU neće odobriti subvencije za distribuciju i podvrgnula bi ih 18-mesečnom procesu preispitivanja. Ova subvencija je stoga blokirana najmanje godinu i po dana.

Medijima ove godine nedostaju 50 miliona evra subvencija zbog Bablerove blokade. Nema ni traga od povećanih subvencija za medije koje je Babler obećao. Naprotiv: Medijskim budžetima nedostaje više od 50 miliona evra subvencija samo ove godine. Istovremeno sa zamrzavanjem finansiranja, Bablerova vlada je smanjila budžete za oglašavanje u svim medijima na manje od 10 miliona evra - piše u tekstu.

- Sve veći broj posmatrača veruje da ga namerno uništava - iz osvete zbog kritičkog medijskog izveštavanja o njegovoj politici i njegovoj ličnosti. Aktuelna vlada nije uspela samo da potpuno uništi imidž javnog servisa ORF i poverenje javnosti u taj medij, uništavajući ORF godinama svojim političkim mahinacijama, a sada uništava i privatni medijski sektor u Austriji - gurnuvši skoro sve medije u najtežu krizu - piše ovaj portal.

Kako se navodi, u novinskom sektoru, „Klajne Cajtung" i „Kurir" su prvi masovno smanjili broj zaposlenih, zatim „Standard" i „Di Prese", a nedavno čak i dugogodišnji visokoprofitabilni „Hojte".

- Situacija je još dramatičnija u privatnom televizijskom sektoru: Puls24/ATV/Puls4 su morali da otpuste 45 zaposlenih, a sada „Servus TV", koji je ranijih godina primao milionske iznose od milionera Matešica, sledi primer otpuštanjem čak 60 zaposlenih. Već postoje izveštaji o dvocifrenom gubitku radnih mesta u „Skaju". Početkom 2026. godine, više od 1.000 novinara je ostalo bez posla u Austriji, a prema rečima ekspertima iz medijskog sveta, ovaj broj bi se mogao udvostručiti do kraja godine - navodi se u članku.