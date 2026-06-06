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Ajkula ubila podvodnog ribolovca: Užas u Australiji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Unsplash.com ||

Podvodnog ribolovca u Australiji ubila je danas ajkula, u četvrtom takvom smrtonosnom napadu u Australiji od početka godine, saopštila je policija.

Muškarac (35) je napadnut tokom podvodnog ribolova kod ostrva Majklmas, blizu lučkog grada Olbanija u državi Zapadna Australija, navodi se u policijskom saopštenju koje prenosi AP.

Vlasti sumnjaju da je za ubistvo muškarca odgovorna bela ajkula od 4,5 metara.

Od početka godine, u januaru je od posledica napada ajkule bika u sidnejskoj luci poginuo dečak (12), a zatim je 16. maja bela ajkula dugačka četiri metra napala i ubila podvodnog ribolovca Stiva Matabonija (38) severozapadno od Olbanija, blizu ostrva Rotnest.

U napadu ajkule 24. maja, kod Velikog koralnog grebena, stradao je i podvodni ribolovac Majkl Jens (39).

Australija je u poslednjih nekoliko decenija u proseku imala oko tri smrtna slučaja zbog napada ajkula godišnje.

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Autor: Marija Radić

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