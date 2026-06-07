Najmanje 12 ranjenih u pucnjavi na festivalu: Užas u Ohaju, napadači u bekstvu (VIDEO)

Najmanje 12 osoba je ranjeno u pucnjavi koja je izbila u blizini letnjeg festivala Old Vest End u Toledu, u američkoj saveznoj državi Ohajo, a osumnjičeni napadači su i dalje u bekstvu, saopštili su lokalni zvaničnici.

Prema navodima policije, pucnjava je počela nešto posle 17.30 časova po lokalnom vremenu, a u incidentu su učestvovala najmanje dva naoružana lica koja su, kako se pretpostavlja, pucala jedno na drugo, preneo je NBC

Zamenik šefa policije Toleda Džozef Hefernan rekao je da su dve osobe u kritičnom stanju.

🚨#BREAKING: MULTIPLE PEOPLE HAVE BEEN SHOT AT THE OLD WEST END FESTIVAL IN TOLEDO OHIO.



ABSOLUTE PANIC AS PEOPLE RUSHED FOR COVER, POLICE ARE ON SCENE, MEDICS ARE ATTENDING THE WOUNDED.



SH00TER IS STILL ON THE LOOSE!!!!



WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!!!!! pic.twitter.com/D4cmSQgctU — Matt Van Swol (@mattvanswol) 07. јун 2026.

Među povređenima su osobe stare između 14 i 60 godina, dok je većina žrtava u ranim dvadesetim godinama života.

U trenutku pucnjave na festivalu se nalazilo nekoliko stotina ljudi.

Manifestacija, koja se održava svake godine, poznata je po muzičkom programu, gastronomskoj ponudi i sadržajima za porodice i decu.

Update Ohio, USA: Multiple people were injured in a shooting near Delaware and Glenwood Avenues in Toledo on Sunday evening. Police responded around 5:37 p.m. and found several victims, all of whom are expected to survive, according to Toledo Mayor Wade Kapszukiewicz.… https://t.co/fBJl0TkYXZ pic.twitter.com/9lDXu4ZK5i — Wolverine Update (@W0lverineupdate) 06. јун 2026.

Policija je saopštila da je istraga u početnoj fazi i da istražitelji razgovaraju sa povređenima i svedocima, kao i da analiziraju snimke nadzornih kamera.

Hefernan je naveo da su tokom festivala bili angažovani dodatni policijski službenici, kao i privatno obezbeđenje, uz korišćenje mobilnih bezbednosnih kamera.

Guverner Ohaja Majk DeVajn je rekao da je duboko zabrinut zbog incidenta, ističući da bi letnji festivali trebalo da budu bezbedna mesta za porodice i zajednicu.

Udruženje Old Vest End je saopštilo da će preostali program festivala, planiran za danas, biti otkazan.

Autor: Marija Radić