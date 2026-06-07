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PAPA LAV XIV U ŠPANIJI: Održana misa na trgu Sibeles pred 300.000 ljudi, uručeni mu ključevi Madrida

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andrea Comas ||

Papa Lav XIV održao je danas veličanstvenu misu povodom praznika Korpus Kristi na trgu Sibeles u samom centru Madrida, pred desetinama hiljada vernika, dok organizatori ponosno ističu da je za ovaj istorijski događaj registrovano čak 300.000 ljudi!

Foto: Tanjug AP/Andrea Comas

Poglavar Rimokatoličke crkve doputovao je u čuvenom papamobilu iz Apostolske nuncijature, prolazeći kroz glavne ulice španske prestonice, gde ga je dočekao transparentima i ovacijama ogroman broj vernika, prenosi El Pais.

Ovoj svečanoj ceremoniji prisustvovao je i kompletan španski državni vrh – kraljevski par Felipe VI i kraljica Leticija, princeza Leonor, infanta Sofija, kao i premijer Pedro Sančez, zajedno sa najvišim državnim i gradskim zvaničnicima. Odmah po dolasku na trg, papa je svečano dočekan u gradskoj kući Madrida, gde su mu kralj, kraljica i gradonačelnik uručili simbolične ključeve grada.

Foto: Tanjug AP/Andrea Comas

Događaj je obeležila i tradicionalna, impresivna procesija u kojoj se tokom mise nosi sveti hleb. Čitava ruta kroz grad bila je prekrivena veličanstvenim cvetnim tepisima, što je stari običaj u katoličkim zajednicama. Organizatori su otkrili da je za ovu priliku napravljeno čak 16 tepiha, za šta je utrošeno više od 30.000 cvetova!

Tokom svog boravka u Španiji, papa je poslao snažnu poruku, naglasivši ključni značaj jedinstva u modernom društvu i otvoreno pozvao na prevazilaženje sve veće polarizacije.

Foto: Tanjug AP/Andrea Comas

Da je poseta izazvala pravu euforiju, pokazalo je i prethodno večernje bdenje u Madridu, gde je stotine hiljada mladih vernika učestvovalo u molitvi i susretu sa papom, što su organizatori opisali kao jedan od najvećih skupova mladih katolika u istoriji zemlje. Za popodnevne sate planiran je i poseban susret pape sa vodećim predstavnicima španske kulture, umetnosti, biznisa i sporta u jednoj od elitnih gradskih dvorana.

Autor: D.S.

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