Uhapšeni lažni policajci u Nemačkoj, građanima bile čudne DVE STVARI

Policija u nemačkoj saveznoj državi Tiringiji uhapsila je dvojicu muškaraca koji su se predstavljali kao policajci u starom, rashodovanom patrolnom automobilu, preneli su danas nemački mediji.

Građani su u subotu prijavili sumnjivo policijsko vozilo sa dvojicom uniformisanih muškaraca u okrugu Grajc, saopštila je policija.



Nemački nedeljnik Špigl navodi da je stari patrolni automobil imao sve policijske oznake, uključujući i rotaciona svetla.

Lažni policajci nosili su starije uniforme saksonske policije i bili su opremljeni lisicama i replikama pištolja.

Aktivni pripadnici policije iz stanice Grajc pokrenuli su krivični postupak protiv muškaraca jer su se lažno predstavljali kao policijski službenici istovremeno kršeći zakon o oružju.

Autor: S.M.