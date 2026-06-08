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Uhapšeni lažni policajci u Nemačkoj, građanima bile čudne DVE STVARI

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Steven Hutchings ||

Policija u nemačkoj saveznoj državi Tiringiji uhapsila je dvojicu muškaraca koji su se predstavljali kao policajci u starom, rashodovanom patrolnom automobilu, preneli su danas nemački mediji.

Građani su u subotu prijavili sumnjivo policijsko vozilo sa dvojicom uniformisanih muškaraca u okrugu Grajc, saopštila je policija.


Nemački nedeljnik Špigl navodi da je stari patrolni automobil imao sve policijske oznake, uključujući i rotaciona svetla.

Lažni policajci nosili su starije uniforme saksonske policije i bili su opremljeni lisicama i replikama pištolja.

Aktivni pripadnici policije iz stanice Grajc pokrenuli su krivični postupak protiv muškaraca jer su se lažno predstavljali kao policijski službenici istovremeno kršeći zakon o oružju.

Autor: S.M.

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