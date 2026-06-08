Šest osoba povređeno u napadu nožem u Njujorku, na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu

Šest osoba povređeno je u nedelju uveče u napadu nožem na njujorškoj stanici Pen Stejšn, a policija je privela osumnjičenog nakon incidenta u jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Napad se dogodio oko 19 časova u železničkom kompleksu ispod dvorane Medison Skver Garden, kroz koji svakodnevno prolaze stotine hiljada putnika i koji koriste Amtrak, Long Ajlend Rejl Roud, NJ Transit i linije njujorške podzemne železnice.

Prema navodima gradske vatrogasne službe, jedna osoba zadobila je teške povrede, dve umerene, a dve lakše. Svih petoro prevezeno je u bolnicu Belvi, dok je još jedna povređena osoba, čije stanje nije odmah saopšteno, upućena u drugu bolnicu.

Vlasti za sada nisu objavile šta je prethodilo napadu niti da li su žrtve bile ciljano odabrane. Policija Amtraka saopštila je da vodi istragu i da je osumnjičeni priveden, ali njegov identitet i moguće optužbe nisu odmah objavljeni.

Do kasno u nedelju, putnici su prolazili pored ograđenog dela u blizini koloseka 5 i 6, gde su na podu ostale medicinske rukavice, odbačeni zavoji i tragovi krvi.

Incident se dogodio manje od jednog dana pre nego što se očekuje dolazak velikog broja navijača u Medison Skver Garden na treću utakmicu NBA finala između Njujork Niksa i San Antonio Sparsa, prvu finalnu utakmicu u toj dvorani od 1999. godine.

Američki predsednik Donald Tramp ranije je najavio dolazak na utakmicu, zbog čega su već planirane opsežne bezbednosne mere, ali vlasti nisu odmah navele da li će napad uticati na te planove.

Autor: S.M.