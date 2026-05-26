HOROR U SEULU! Najmanje šest osoba povređeno u urušavanju nadvožnjaka

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Lee Ji-eunYonhap ||

U urušavanju starog nadvožnjaka u Seulu danas je povređeno najmanje šest osoba, saopštili su zvaničnici.

Incident se dogodio na nadvožnjaku Seosomun, u trenutku kada su bili u toku radovi na njegovom uklanjanju, a vatrogasna služba je saopštila da je u toku potraga za još dve osobe ispod ruševina, prenosi Jonhap.

Nadvožnjak je trebalo da bude potpuno uklonjen početkom sledećeg meseca.

Zvaničnik grada Seula je kazao da se urušila jedna strana nadvožnjaka.

Korejska železnička korporacija saopštila je da je železnički saobraćaj između stanice u Seulu i stanice Sinčon obustavljen zbog incidenta.

Autor: Jovana Nerić

