AKTUELNO

Svet

Užas u Pakistanu: Najmanje tri osobe poginule, osam povređeno u požaru

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/K. M. Chaudary ||

Najmanje tri osobe su danas izgubile život, a osam je povređeno u požaru u hotelu u gradu Lahoreu, na istoku Pakistana, saopštili su zvaničnici spasilačkih službi.

Oko 180 gostiju i članova osoblja evakuisano je kada je izbio požar u podrumu hotela ''Indigo'', saopštila je služba za vanredne situacije provincije Pandžab, preneo je AP. Kako se dodaje u saopštenju, operacija potrage i spasavanja je završena, a požar ugašen.

Vatrogasci ispituju da li je uzrok požara curenje gasa, prenela je agencija. Zvaničnica Pandžaba, Marjam Navaz Šarif, napisala je na platformi X da lično prati situaciju nakon incidenta.

U požaru koji je prošle nedelje izbio u tržnom centru u Karačiju poginula je 71 osoba, podsetio je AP.

pročitajte još

Stručnjaci upozoravaju na novu epidemiju: Nipa virus se širi Indijom, a vakcina je još nedostupna

Autor: Marija Radić

#Hotel

#Lahore

#Pakistan

#Požar

#Vatrogasci

POVEZANE VESTI

Svet

Tragedija u Španiji: Tri osobe izgubile život u lavini u Pirinejima

Svet

Najmanje tri osobe povređene u požaru u soliteru, akcija gašenja u toku: Drama u Berlinu

Svet

STRAVIČAN POŽAR U VALENSIJI - Najmanje 4 osobe POGINULE, 14 povređeno! U zgradi živelo 450 stanara (FOTO+VIDEO)

Svet

U zemljotresu u Meksiku poginule najmanje dve osobe: Registrovano više od 500 naknadnih potresa

Svet

UŽAS NA FILIPINIMA! U tajfunu Fung-vong poginule najmanje dve osobe, več je evakuisano milion ljudi (FOTO)

Svet

Tri osobe poginule, 11 povređeno u nevremenu u Nemačkoj: Poledica izazvala niz saobraćajki