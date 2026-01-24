Užas u Pakistanu: Najmanje tri osobe poginule, osam povređeno u požaru

Najmanje tri osobe su danas izgubile život, a osam je povređeno u požaru u hotelu u gradu Lahoreu, na istoku Pakistana, saopštili su zvaničnici spasilačkih službi.

Oko 180 gostiju i članova osoblja evakuisano je kada je izbio požar u podrumu hotela ''Indigo'', saopštila je služba za vanredne situacije provincije Pandžab, preneo je AP. Kako se dodaje u saopštenju, operacija potrage i spasavanja je završena, a požar ugašen.

Vatrogasci ispituju da li je uzrok požara curenje gasa, prenela je agencija. Zvaničnica Pandžaba, Marjam Navaz Šarif, napisala je na platformi X da lično prati situaciju nakon incidenta.

U požaru koji je prošle nedelje izbio u tržnom centru u Karačiju poginula je 71 osoba, podsetio je AP.

