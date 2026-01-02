U zemljotresu u Meksiku poginule najmanje dve osobe: Registrovano više od 500 naknadnih potresa

U zemljotresu magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale, koji je ranije danas pogodio južni i centralni Meksiko, poginule su najmanje dve osobe, saopštili su meksički zvaničnici.

Prema podacima meksičke nacionalne seizmološke agencije epicentar zemljotresa je bio u blizini grada San Markos u južnoj državi Gerero, blizu pacifičkog letovališta Akapulko, nakon čega je registrovano više od 500 naknadnih potresa, prenosi AP.

Državna agencija za civilnu zaštitu izvestila je o više klizišta oko Akapulka i na drugim autoputevima u državi, koje je izazvao zemljotres.

Guvernerka Gerera, Evelin Salgado rekla je da je žena (50,) koja je živela u maloj zajednici blizu epicentra zemljotresa, stradala u urušavanju njene kuće.

Gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada, izjavila je da je jedna osoba preminula nakon što je doživela očiglednu medicinsku hitnu situaciju zbog zemljotresa, a zatim je pala tokom evakuacije iz zgrade.

Vlasti su saopštile da je bolnica u Čilpansingu, glavnom gradu savezne države Gerero, pretrpela velika strukturna oštećenja i da je nekoliko pacijenata evakuisano.

Stanovnici i turisti u Meksiko Sitiju i Akapulku istrčali su na ulice kada je počeo zemljotres, a predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum bila je prinuđena da prekine svoju prvu konferenciju za novinare u ovoj godini.

Autor: Marija Radić