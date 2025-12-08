Užas u Japanu: Broj povređenih porastao na 23, ministar odbrane poslao helikoptere!

Najmanje 23 osobe povređene su u zemljotresu jačine 7,5 stepeni po Rihteru koji je danas pogodio sever Japana, saopštili su zvaničnici.

Japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi izjavio je da se oko 480 stanovnika sklonilo u vazduhoplovnu bazu Hačinohe, dok je 18 vojnih helikoptera mobilisano radi procene štete, prenosi NHK.

Upozorenja na cunami i klizišta

Japanska meteorološka agencija upozorila je na moguću pojavu klizišta usled zemljotresa i jakih kiša, posebno u prefekturi Aomori, kao i na Hokaidu i u prefekturi Ivate.

Jačina zemljotresa revidirana je sa prvobitnih 7,2 na 7,5 stepeni, a izdato je upozorenje na cunami do tri metra. Najviši cunami koji je do sada zabeležen bio je oko 70 centimetara u Ivateu.

Upozorenja na cunami bila su na snazi za tri prefekture i obuhvatila su oko 90.000 stanovnika.

Posledice i apel premijerke

Vlada prefekture Aomori saopštila je da je oko 2.700 domova ostalo bez struje. Japanska premijerka Sanae Takaiči upozorila je građane da ostanu na oprezu još najmanje nedelju dana zbog mogućnosti novih potresa.

Japanska vlada je saopštila da se još utvrđuje ukupna procena štete koju su izazvali zemljotres i cunami, sa epicentrom oko 80 kilometara od severoistočne obale Japana, prenosi Tanjug.

