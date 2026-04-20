Velika eksplozija u fabrici petardi u Indiji: Poginulo najmanje 25 osoba

Najmanje 25 osoba poginulo je u eksploziji u fabrici petardi u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu, a četvoro je teško povređeno, saopštili su zvaničnici.

Eksplozija se dogodila protekle noći u Virudunagaru, u fabrici pirotehničkih proizvoda koja je trebalo da bude zatvorena, ali je u tom trenutku unutra bilo oko 50 radnika, prenosi BBC.

Druga eksplozija u istoj fabrici se dogodila dok su spasilačke operacije bile u toku, i u njoj je povređeno još 13 osoba, mada niko nije zadobio ozbiljne opekotine.

Uzrok eksplozija još nije poznat i istraga je u toku. Spasilačke operacije su bile znatno usporene, jer su petarde nastavile da eksplodiraju unutar zgrade.

Policija je saopštila da je podneta prijava protiv vlasnika fabrike i predradnika, koji su obojica u bekstvu. Zvaničnici okruga su saopštili da je do sada identifikovano 22 od 25 poginulih, od kojih su većina žene.

