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'PRIPREME ZA G7 U FRANCUSKOJ U TOKU' Zelenski i Makron u telefonskom razgovoru koordinirali dalje korake

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Christophe Ena ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je telefonom razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, sa kojim je kako je naveo, "koordinirao naredne korake",

„Još jednom smo razgovarali o glavnim tačkama našeg razgovora prethodnog dana u Londonu i koordinirali sledeće korake“, napisao je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Predsednici dve države su takođe razgovarali o detaljima razgovora sa predstavnicima predsednika SAD.

Zelenski je tokom razgovora rekao i da bi trebalo iskoristiti sve raspoložive mogućnosti za intenziviranje diplomatije i približavanje kraja ruskog rata protiv Ukrajine, navodi Ukrinform.

„Pripremamo se za format G7 u Francuskoj i važno je da postignemo snažne rezultate. Hvala ti, Emanuele!“, saopštio je Zelenski.

Kako je ranije objavio Ukrinform , Zelenski je večeras obavio telefonski razgovor i sa specijalnim predstavnicima predsednika SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

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Autor: Pink.rs

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