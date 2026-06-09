'PRIPREME ZA G7 U FRANCUSKOJ U TOKU' Zelenski i Makron u telefonskom razgovoru koordinirali dalje korake

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je telefonom razgovarao sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, sa kojim je kako je naveo, "koordinirao naredne korake",

„Još jednom smo razgovarali o glavnim tačkama našeg razgovora prethodnog dana u Londonu i koordinirali sledeće korake“, napisao je Zelenski na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Predsednici dve države su takođe razgovarali o detaljima razgovora sa predstavnicima predsednika SAD.

Zelenski je tokom razgovora rekao i da bi trebalo iskoristiti sve raspoložive mogućnosti za intenziviranje diplomatije i približavanje kraja ruskog rata protiv Ukrajine, navodi Ukrinform.

„Pripremamo se za format G7 u Francuskoj i važno je da postignemo snažne rezultate. Hvala ti, Emanuele!“, saopštio je Zelenski.

Kako je ranije objavio Ukrinform , Zelenski je večeras obavio telefonski razgovor i sa specijalnim predstavnicima predsednika SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Autor: Pink.rs