Ajkula ščepala mladića i povukla ga u dubinu: Izvukao se zahvaljujući JEDNOSTAVNOM TRIKU

Dvadesetogodišnji Aleho Santinjak iz Urugvaja svedočio je o dramatičnoj borbi za život, pošto se našao na meti ajkule u Australiji.

On ističe da je danas živ zahvaljujući “jednostavnom triku”, prenosi New York Post.

"Sve se odigralo neverovatno brzo"

Aleho je surfovao nedaleko od obale kada je doživeo, kako kaže, iznenadan i izuzetno snažan napad.

“Osetio sam jak udarac i povlačenje za stopalo. Ajkula me je ugrizla“, objasnio je.

Nakon toga, morski predator ga je povukao pod vodu.

“Sve se odigralo neverovatno brzo, mislim da nisu prošle ni dve sekunde između ugriza i moje reakcije. Instinktivno sam je udarao drugom nogom da bi me pustila“, objasnio je.

Takva reakcija se isplatila i morska neman je pustila Aleha, nakon čega je doplivao do obale. Mladi Urugvajac ističe da je u tim trenucima najvažnije bilo da ostane pribran.

"Ajkule nisu negativci"

“Od trenutka kada sam osetio ugriz, do izlaska na obalu, fokusirao sam se na ono što treba da uradim - i izbegavao paniku“, rekao je.

Njegovi prijatelji su odmah pritrčali da pomognu, previli su ranu i pozvali hitnu pomoć.

Lekari su kasnije ustanovili da mu je ajkula pokidala tetivu i deo mišića, ali da čeljusti nisu presekle glavnu arteriju, što je sprečilo fatalan ishod.

Uprkos horor iskustvu, Aleho kaže da ne oseća mržnju prema ajkuli.

“Okean je njen dom. Ajkule nisu negativci, niti čudovišta. One su divlje životinje i važan deo morskog ekosistema“, zaključio je.

Autor: S.M.