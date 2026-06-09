Porodica Tramp na kriptovalutama zaradila 2,3 milijarde dolara, investitori izgubili sve

Porodica predsednika SAD Donalda Trampa zaradila je najmanje 2,3 milijarde dolara na kriptoprojektima koje je promovisala nakon izbora 2024. godine, dok je više od milion investitora zabeležilo neto gubitke u približno istom iznosu, pokazuje istraga Rojtersa.

Rojters je analizirao zapise na blokčejnu (blockchain), korporativne dokumente, internet objave i javne izjave Trampove porodice i voditelja projekata, te razgovarao sa liderima iz kriptoindustrije. Njihove nalaze pregledalo je više od deset računovodstvenih i kriptostručnjaka, koji su procene ocenili razumnim.

Četiri projekta, isti obrazac

U središtu istrage su četiri projekta: Vorld liberti fajnensal (World Liberty Financial), mim novčić $TRUMP ($TRUMP), Amerikan bitkoin i AI fajnensal korp (AI Financial Corp), kompanija koja se do aprila zvala ALT5 sigma (ALT5 Sigma). Iako se projekti razlikuju po strukturi, Rojters navodi da se u svima ponavljao isti obrazac: Trampovi su uložili malo ili nimalo sopstvenog novca, promovisali projekte svojim imenom i političkom vidljivošću, a zatim zaradili dok su mali investitori kupovali imovinu čija je vrednost kasnije snažno pala.

Bela kuća nije direktno komentarisala Rojtersove nalaze. Portparolka Ana Keli poručila je: "Sve radnje predsednika Trampa i njegove administracije preduzimaju se u najboljem interesu američkog naroda." Erik Tramp i Donald Tramp Mlađi nisu odgovorili na zahteve za komentar.

Uložila 2000 dolara, ostalo joj manje od 120

Jedna od investitorki je dvadesetdevetogodišnja Fatima Elrgdavi, inženjerka softverskih projekata iz Santa Barbare (Santa Barbara). U januaru 2025. godine, dok se Tramp pripremao za povratak u Belu kuću, prijateljica joj je pokazala njegovu internet poruku kojom se promovisao novi kriptonovčić: "NABAVITE SVOJ $TRUMP ODMAH."

Elrgdavi je pomislila da je reč o sigurnom ulaganju. "Ako Tramp stoji iza toga, to mora biti legitimna investicija", prisetila se. Uložila je 2000 dolara ušteđevine u mim novčić $TRUMP. Krajem maja njena investicija vredela je manje od 120 dolara.

Mim novčići su izrazito spekulativni kriptotokeni čija vrednost često zavisi od popularnosti na društvenim mrežama, a ne o stvarnoj poslovnoj aktivnosti. Rojters navodi da je $TRUMP od vrhunca u januaru 2025. godine izgubio 97% vrednosti.

Elrgdavi danas kaže da joj je jasno kako "više nema nade" za njenu investiciju. Smatra da je bila reč o šemi "napumpaj i reši se", ali dodaje da se oseća srećnom u poređenju sa ljudima koji su izgubili mnogo veće iznose.

Mnogi su verovali Trampovom imenu

Rojters je razgovarao sa 27 pojedinačnih investitora. Gotovo svi su znali za ranije Trampove bankrote i propale poslovne poduhvate, ali su verovali da će im njegovo ime, politički položaj i reputacija poslovnog čoveka doneti zaradu. Mnogi su priznali da su pre ulaganja sproveli malo ili nimalo sopstvene analize.

Jedan softverski inženjer iz Minesote izgubio je 60.000 dolara ušteđevine. Hotelski menadžer iz Vijetnama izgubio je višegodišnju zaradu. Met, četrdesetpetogodišnji mašinac iz Indijane, uložio je 40.000 dolara u akcije ALT5 sigme. Vrednost akcija pala mu je za 79%, odnosno oko 32.700 dolara.

"Kada akcija ima predsedničku podršku, barem od njegovih sinova, pomislite da će rasti", rekao je Met. I dalje drži akcije. "Smatram se gubitnikom, ali još nisam odustao", dodao je.

Deo investitora ne krivi Trampovu porodicu. Poslovni čovek iz Teksasa uložio je 5000 dolara u Amerikan bitkoin jer je, kako kaže, "jednostavno osećao da se Tramp razume u posao". Akcije je prodao uz gubitak od oko 800 dolara, ali kaže: "Sve kriptovalute su trenutno u padu, tako da ne možete direktno kriviti Trampa."

Vorld liberti doneo najviše novca

Najveći projekat je Vorld liberti fajnensal, koji su suosnovali Trampovi i nekoliko saradnika. Kompanija je u oktobru 2024. godine počela da prodaje tokene, a braća Erik i Donald Tramp Mlađi bila su glavni promoteri. Projekat je predstavljen kao pokušaj "izgradnje i demokratizacije novog finansijskog sistema za dobrobit miliona".

Kupcima tokena obećano je ograničeno pravo glasa o nekim pitanjima, ali ne i udeo u dobiti. Donald Tramp je neposredno pre prodaje na društvenoj mreži Iks pozvao svoje milione pratilaca da kupuju tokene.

Mnogi su očekivali zaradu kada tokeni počnu da se kotiraju na berzama. No, Vorld liberti je investitorima najpre zabranio prodaju više od 20% udela. Zatim je u aprilu odobren predlog prema kojem vlasnici neće moći potpuno da otključaju svoje tokene do 2030. godine, nakon što Tramp napusti dužnost. Jedan evropski investitor koji je uložio 45.000 dolara nazvao je takvo zaključavanje tokena "potpunom prevarom".

Rojters navodi da je predsednik licencirao svoje ime kompaniji kroz dogovor prema kojem se 75% prihoda od prodaje tokena šalje subjektu DT marks DEFI LLC, koji je 70% u vlasništvu fondacije Donalda Trampa. Prema Rojtersu, Vorld liberti je dosad porodici Tramp preusmerio više od 1,6 milijardi dolara. Gubici investitora procenjuju se na 674 miliona dolara.

$TRUMP doneo stotine miliona dolara

Tri dana pre druge inauguracije, 17. januara 2025. godine, Tramp je pozvao javnost da kupi mim novčić $TRUMP. Dan kasnije, Erik Tramp nazvao ga je "najtoplijim digitalnim mimom na svetu", a Donald Tramp Mlađi ponovio je poruku dok je cena dostigla vrhunac od 75,35 dolara.

Nakon toga cena je pala za 80% dok su rani investitori unovčavali dobit. Rojters procenjuje da je $TRUMP porodici Tramp doneo oko 616 miliona dolara, dok su kupci izgubili više od 700 miliona dolara.

Akcije vezane uz Trampove projekte takođe pale

Prošlog avgusta Vorld liberti fajnensal udružio se sa kompanijom ALT5 sigma, koja se danas zove AI fajnensal korp. ALT5 sigma je prodajom novih akcija prikupila 750 miliona dolara i 717 miliona dolara potrošila na kupovinu Vorld liberti tokena.

Erik i Donald Tramp Mlađi promovisali su taj potez, a Donald Mlađi nazvao ga je "pravim probojem". Cena akcije ALT5 sigme pala je sa više od 9 dolara u avgustu 2025. godine na 75 centi u aprilu 2026. godine. Rojters procenjuje da su investitori izgubili oko 675 miliona dolara, dok je više od 500 miliona dolara od kupovine tokena pripalo porodici Tramp.

Sličan obrazac Rojters opisuje i kod Amerikan bitkoina. Kompanija Hat 8 spojila je svoj sektor za rudarenje bitkoina sa kompanijom Amerikan data centers (American Data Centers), kompanijom koju podržavaju braća Tramp, i tako stvorila Amerikan bitkoin.

Donald Tramp Mlađi je na dan izlaska na berzu rekao: "Našim uvrštenjem na Nasdak (Nasdaq), ovu misiju podižemo na globalnu scenu." Erik Tramp, glavni strateg kompanije, tvrdio je da Amerikan bitkoin može da rudari bitkoin za pola tržišne cene. No, kompanija je poslovala sa gubitkom.

Cena akcije pala je sa 11 dolara pri lansiranju u septembru na 1,15 dolara krajem aprila. Rojters navodi da je Erik Tramp dobio 9% udela u kompaniji, koji je krajem aprila vredeo više od 70 miliona dolara, bez dokaza da je uložio sopstveni novac. Spoljni investitori izgubili su više od 200 miliona dolara.

Etički stručnjaci govore o sukobu interesa

Osam stručnjaka za vladinu etiku reklo je Rojtersu da bogaćenje Trampove porodice u industriji koju reguliše njegova administracija predstavlja sukob interesa bez presedana u modernoj američkoj istoriji. Dodali su, međutim, da takvo ponašanje nije nužno nezakonito sve dok porodica ne trguje pristupom predsedniku ili regulatornim uslugama za finansijsku dobit.

Portparolka Bele kuće Keli poručila je: "Ni predsednik ni njegova porodica nikada se nisu, niti će se ikada, upuštati u sukobe interesa. Predsednik Tramp je s ponosom učinio Sjedinjene Države kriptoprestonicom sveta putem izvršnih radnji."

Poznati investitor Vilbur Ros, ministar trgovine u Trampovom prvom mandatu, rekao je da Trampovi, kao i drugi političari i njihove porodice, imaju pravo da zarađuju. O investitorima je rekao: "Ako ljudi nameravaju da kupe nešto spekulativno, trebalo bi da budu svesni da postoji rizik."

Džon Pol Rolert (John Paul Rollert) sa Univerziteta u Čikagu rekao je da su investitori trebali da se zapitaju hoće li porodica Tramp zaraditi čak i ako projekti propadnu. Ako je odgovor potvrdan, "približavate se nečemu što izgleda kao prevara", kazao je.

Autor: S.M.