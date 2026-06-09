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UDARNO! U Čileu zaplenjeno preko 100 TONA KOKAINA: Poznato i gde je trebalo da stigne droga vredna 8,3 MILIJARDE dolara (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Jorge Saenz ||

Čileanske vlasti saopštile su da su zaplenile više od 100 tona droge skrivene u pošiljkama drvne građe namenjenim Evropi, ocenjujući ovu akciju kao rekordni uspeh u borbi protiv organizovanog kriminala u toj južnoameričkoj zemlji!

"Zahvaljujući zajedničkom radu tužilaštva, pomorske policije i carinske službe, zaplenjeno je 1.080 tona drveta kontaminiranog različitim vrstama droge, što predstavlja istorijski udarac organizovanom kriminalu u našoj zemlji", navodi se u saopštenju čileanske carinske uprave.

Droga pronađena u drvnoj građi uglavnom se sastojala od kokaina i ketamina, a procenjena maloprodajna vrednost na evropskom tržištu iznosi oko 8,3 milijarde američkih dolara, dodaje se u saopštenju.

Nakon šestomesečne istrage, vlasti su identifikovale 45 kontejnera koji su stigli iz Bolivije sa kontaminiranom drvnom građom, preneo je portal Al Arabiya.

Da je pošiljka stigla do krajnjih odredišta, droga bi morala da bude izdvojena iz drveta korišćenjem "naprednih hemijskih procesa" u specijalizovanim laboratorijama, naveli su carinski zvaničnici.

Ukupna količina zaplenjene droge u Čileu mogla bi dodatno da poraste, jer vlasti nastavljaju pregled dodatnih kontejnera koji su ocenjeni kao sumnjivi.

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