Velika akcija Evropola: Zaplenjeno 11 TONA KOKAINA na Atlantiku, uhapšene 54 osobe

U međunarodnoj policijskoj operaciji sprovedenoj između 13. i 26. aprila ove godine zaplenjeno je 11 tona kokaina i 8,5 tona hašiša, a uhapšene su 54 osobe u akciji usmerenoj protiv kriminalnih mreža koje švercuju drogu iz Latinske Amerike ka Evropi preko Atlantika, saopštio je danas Evropol.

Kako se navodi u saopštenju Evropola, operacija je bila usmerena na takozvane "morske rute" krijumčarenja, kojima se kokain sve češće prebacuje van velikih luka kako bi se izbegle kontrole i klasične metode otkrivanja.

Akcija je sprovedena u istočnom Atlantiku, između Kanarskih i Azorskih ostrva, uz angažovanje pomorskih snaga koje su pratile, presretale i zaplenjivale sumnjiva plovila.

Operaciju je predvodila španska Civilna garda, uz učešće policijskih i bezbednosnih službi Italije, Portugala, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, dok je Evropol pružao obaveštajnu i analitičku podršku.

Zvaničnici navode da se oblast između Kanarskih i Azorskih sve češće koristi za transport kokaina i da je među službama poznata kao "auto-put kokaina".

U saopštenju se navodi da je borba protiv organizovanog kriminala deo šire evropske platforme EMPACT, koja koordinira saradnju država članica EU i međunarodnih partnera u suzbijanju teških krivičnih dela.

Autor: Marija Radić