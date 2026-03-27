Velika akcija Evropola: Uhapšeno 13 osoba zbog prebacivanja stotina kilograma kokaina u Škotsku

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jorge Saenz

U Španiji i Velikoj Britaniji danas je uhapšeno 13 osoba osumnjičenih da su povezane sa kriminalnom mrežom koja je prebacila stotine kilograma kokaina u Škotsku i osumnjičenom za pranje miliona evra kriminalne dobiti, saopštio je Evropol.

U saopštenju se ističe da su u Španiji pretražene lokacije u oblasti Malage i Barselone i da je uhapšeno pet osumnjičenih, dok je u Britaniji uhapšeno osam osumnjičenih u Lankaširu, Glazgovu i Zapadnom Lotijanu.

Navodi se da je akcija hapšenja sprovedena uz koordinaciju Evropola i Evrodžasta, kao i da je usmerena na jednu od najnasilnijih kriminalnih mreža u Škotskoj.

Ističe se da su hapšenja sprovele španska i britanska policija, kao i vlasti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske.

Istražitelji veruju da je ta kriminalna mreža održavala kontrolu nad delovima Velike Britanije putem zastrašivanja, odmazde i organizovanog nasilja povezanog sa trgovinom drogom.

Takođe se navodi da su vlasti u Turskoj zaplenile dve parcele zemlje, jednu vilu, kao i akcije u jednoj kompaniji.

Ističe se da je procenjena vrednost zaplenjenih nekretnina oko 600.000 evra, kao i da su uzete izjave od četiri turska državljanina kao svedoka.

U istrazi te kriminalne mreže učestvovale su vlasti iz više zemalja, a Evropol je istragu podržavao od 2020. godine.

Evropol ističe da se istraga o toj kriminalnoj mreži nastavlja.

Autor: Marija Radić

