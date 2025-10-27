STOTINE HILJADA EVRA, SATOVI, LUKSUZNA VOZILA... Oglasila se španska policija posle hapšenja 13 Vračaraca u Srbiji, Španiji i Dubaiju: Osumnjičeni za DVA ubistva, pokušaje likvidacije i bacanje BOMBI

Zajedničkom akcijom španske i srpske policije, koju je koordinirao Evropol, razbijene su dve kriminalne grupe koje su povezane klanom Vračarci, a tokom koje je uhapšeno 13 osoba, od kojih su dve u Španiji i jedna u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Kako je saopštila španska policija, jedna osoba je uhapšena u Barseloni, jedna u Valensiji i jedna u Dubaiju. Deset je uhapšeno na teritoriji Srbije.



Na teritoriji Srbije uhapšeni su: B.S. (33), Uroš Nikolić (40), S.M. (31), N.O. (34), M.A. (41), M.Ć. (39), M.T. (31), S.M. (31), D.G. (37), Đ.T. (34).



U Španiji su uhapšeni: A.O. (27) i V.M. (34), dok je u Dubaiju uhapšen Marko Đorđević (38) zvani Markeđani.

"U Srbiji je izvršeno 22 pretresa u kojima je zaplenjeno: više od 300.000 evra u gotovini, satovi, luksuzni automobili i kriptovani telefoni", navela je španska policija.

Ubistvo, tri pokušaja ubistva i bacanje bombi

Kako je saopšteno, jedna kriminalna grupa se sumnjiči:

za teško ubistvo Vladimira Popovića 2018.godine

tri pokušaja ubistva Nenada Alajbegovića 2020.godine

tri krivična dela koja uključuju bacanje eksplozivnih naprava na restorane i autoperionicu u Srbiji.

Druga kriminalna grupa se sumnjiči za pripadnost kriminalnog organizaciji i za ubistvo Vladimira Kostića 2020.godine.

Oglasio se MUP Srbije

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopšteno je da su za navedena krivična dela podneta krivična prijava kojom je obuhvaćeno ukupno 28 pripadnika "Vračarskog klana".

"Pored navedenih uhapšenih, jedan deo izvršilaca se nalazi u pritvoru za ranije procesuirana krivična dela, a manji broj izvršilaca se nalazi u bekstvu i za njima se intenzivno traga", saopšteno je.

Uhapšen poznat košarkaški sudija

Među uhapšenima je i poznati košarkaški sudija, Uroš Nikolić (40)

Uroš Nikolić dobro je poznat u košarkaškim krugovima, a sudio je na najelitnijim takmičenjima: Evrolige, ABA lige i KLS.

Prilikom pretresa stana osumnjičenog Nikolića, policija je pronašla velike količine novca, zlatne poluge i skupocene satove.

- U pretresu stana nađena je velika količina novca, 250.000 evra, zlatne poluge, satovi… Sumnja se da je on finansijska potpora delovanju ovog klana - rekao je za medije ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Markeđani "pao" u Dubaiju

Marko Đorđević (38) zvani Markeđani uhapšen je u Dubaiju kao član kriminalne grupe "Vračarci".

Javnost je poslednji put čula za Marka Đorđevića kada je po poternici 2019. hapšen u Kanu na Francuskoj rivijeri zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Luke Radulovića.

Svi mediji su, posle hapšenja Đorđevića, brujali o tome da mu je policija lisice na ruke stavila u luksuznoj vili Mužin na kanskoj obali, u kojoj je boravio s porodicom.

Navodno, istražitelji su mu ušli u trag tako što su pratili kretanje majke, sestre i supruge Markeđanija.

Samo jedan izneo odbranu

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da su svi osumnjičeni saslušani.

Kako je saopšteno, svi su se branili ćutanjem, osim jednog osumnjičenog koji je izneo odbranu.

Osumnjičenima određen pritvor

Kako je saopšteno iz Višeg suda u Beogradu, sud je odredio pritvor za deset osumnjičenih zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo.

U odnosu na B.S. i S.M. je pritvor određen i zbog uznemirenja javnosti.

Autor: S.M.