Velika akcija portugalske policije: Zaplenjeno rekordnih 9 TONA KOKAINA iz 'narko-podmornice'

Portugalska policija zaplenila je rekordnu količinu od skoro devet tona kokaina nakon što je presrela narko-podmornicu kod Azorskih ostrva, prenose danas mediji.

Podmornica je prevozila najveću pošiljku droge koja je ikada pronađena na takvoj vrsti plovila koje se kretalo ka Evropi, preneo je Gardijan.

U akciji policije su uhapšene četiri osobe - tri Kolumbijca i jedan Venecuelanac.

Portugalska policija saopštila je da su njeni pripadnici zaplenili drogu u zajedničkoj operaciji sa mornaricom i vazduhoplovstvom, koja je sprovedena u koordinaciji sa Američkom administracijom za suzbijanje droga i britanskom Nacionalnom agencijom za borbu protiv kriminala.

“Podmornica, koja je došla iz Latinske Amerike, a čiju posadu su činila četiri strana državljanina, prevozila je 300 bala kokaina“, saopštila je portugalska policija.

Kako se navodi, plovilo je presretnuto na moru, oko 230 nautičkih milja od Azora, u izuzetno teškim i opasnim uslovima zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

Prema navodima portugalskih medija, zaplenjena droga mogla bi da vredi i do 600 miliona evra.

U martu prošle godine, portugalska policija je locirala i presrela još jednu narkopodmornicu kod Azora koja je prevozila skoro 6,5 tona kokaina u Evropu.

Pre četiri meseca, španska policija je zaplenila 3,6 tona kokaina koji je narkopodmornica donela u Galiciju.

Španska policija je danas odvojeno objavila da je razbila veliku mrežu šverca kokaina u kojoj su korišćeni gliseri i baze na obali Atlantika kako bi se više od 57 tona narkotika unelo u Evropu tokom prošle godine.

pročitajte još Portparolka Bele kuće otkrila: Još 20 zemalja prijavilo se da uđe u Trampov Odbor za mir

Autor: Marija Radić