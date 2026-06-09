GASOVOD U PLAMENU: Stravičan požar u Dagestanu, evakuisano više od 100 ljudi (VIDEO)

Tri eksplozije dogodile su se danas na gasovodu Mozdok-Kazimagomed u ruskoj republici Dagestan, objavila je ukrajinska nezavisna agencija UNN.
Evakuisano je više od 100 ljudi, a za sada nema informacija o žrtvama.
Snažna eksplozija dogodila se, kako prenose, na glavnom gasovodu u Dagestanu, nakon čega se stub vatre uzdigao u nebo. Na video-snimcima na društvenim mrežama vidi se ogroman požar koji se uzdigao nad gradom.
🔥 Dagestan on Fire: Giant Flame Towering Over Kizilyurt— NEXTA (@nexta_tv) 09. јун 2026.
According to Russia’s Emergency Ministry, three explosions occurred on a major gas pipeline.
Following the blasts, gas under high pressure continued to escape and burn, creating a massive fire.
The glow from the blaze… pic.twitter.com/mbRf5fpyHj
Prema informacijama sa Telegram kanala Baza, cev za gas eksplodirala je u blizini benzinske pumpe u Kiziljurtu u Dagestanu.
Gas pod pritiskom ističe i gori
Gas pod visokim pritiskom i dalje ističe i gori. Područje oko mesta događaja je ograđeno, a hitne službe rade na licu mesta. Rešava se i pitanje evakuacije stanovnika iz okolnih kuća.
🔥 More than 100 people evacuated after explosions on a major gas pipeline in Dagestan— NEXTA (@nexta_tv) 09. јун 2026.
According to Russia's Emergency Ministry, three explosions occurred on the Mozdok–Kazimagomed gas pipeline between the settlements of Bavtugay and Gelbakh in the Kizilyurt district.
More than… https://t.co/yMqKs1Izer pic.twitter.com/oqeLrItXFl
Regionalno odeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije objavilo je da su se tri eksplozije dogodile na glavnom gasovodu prečnika 1200 mm u Dagestanu. Raspoređeno je 25 osoba i sedam jedinica sa opremom.
Lokalni mediji prenose i da se požar može videti sa udaljenosti od nekoliko kilometara od mesta događaja.
Autor: Marija Radić