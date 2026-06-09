GASOVOD U PLAMENU: Stravičan požar u Dagestanu, evakuisano više od 100 ljudi (VIDEO)

Tri eksplozije dogodile su se danas na gasovodu Mozdok-Kazimagomed u ruskoj republici Dagestan, objavila je ukrajinska nezavisna agencija UNN.

Evakuisano je više od 100 ljudi, a za sada nema informacija o žrtvama.

Snažna eksplozija dogodila se, kako prenose, na glavnom gasovodu u Dagestanu, nakon čega se stub vatre uzdigao u nebo. Na video-snimcima na društvenim mrežama vidi se ogroman požar koji se uzdigao nad gradom.

🔥 Dagestan on Fire: Giant Flame Towering Over Kizilyurt



According to Russia’s Emergency Ministry, three explosions occurred on a major gas pipeline.



Following the blasts, gas under high pressure continued to escape and burn, creating a massive fire.



The glow from the blaze… pic.twitter.com/mbRf5fpyHj — NEXTA (@nexta_tv) 09. јун 2026.

Prema informacijama sa Telegram kanala Baza, cev za gas eksplodirala je u blizini benzinske pumpe u Kiziljurtu u Dagestanu.

Gas pod pritiskom ističe i gori

Gas pod visokim pritiskom i dalje ističe i gori. Područje oko mesta događaja je ograđeno, a hitne službe rade na licu mesta. Rešava se i pitanje evakuacije stanovnika iz okolnih kuća.

🔥 More than 100 people evacuated after explosions on a major gas pipeline in Dagestan



According to Russia's Emergency Ministry, three explosions occurred on the Mozdok–Kazimagomed gas pipeline between the settlements of Bavtugay and Gelbakh in the Kizilyurt district.



More than… https://t.co/yMqKs1Izer pic.twitter.com/oqeLrItXFl — NEXTA (@nexta_tv) 09. јун 2026.

Regionalno odeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije objavilo je da su se tri eksplozije dogodile na glavnom gasovodu prečnika 1200 mm u Dagestanu. Raspoređeno je 25 osoba i sedam jedinica sa opremom.

Lokalni mediji prenose i da se požar može videti sa udaljenosti od nekoliko kilometara od mesta događaja.

Autor: Marija Radić