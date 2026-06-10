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Aerodrom zatvorio terminal: Obnova će trajati godinama

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Pixabay.com ||

Terminal 2 na najvećem nemačkom aerodromu u Frankfurtu zatvoren je u utorak zbog obimnog renoviranja koje će trajati više godina.

Operater aerodroma Fraport je pre nekoliko meseci otvorio novi Terminal 3.

"Posle više od 30 godina intenzivnog korišćenja, Terminalu 2 hitno je potrebna obnova", saopštila je kompanija.

Terminal će ponovo da se otvori sredinom tridesetih godina ovog veka, sa kapacitetom većim od 10 miliona putnika godišnje, kako se očekuje.

Fraport procenjuje vrednost investicije na 1,5 milijardi evra.

"Modernizovani Terminal 2 biće centralna komponenta našeg budućeg sistema čvorišta, sa savremenim procesima, velikom fleksibilnošću i znatno boljim iskustvom putovanja za naše goste", rekao je član izvršnog odbora Fraporta Pjer Dominik Prim.

Glavni građevinski radovi planirani su za 2030, dok će se u međuvremenu obavljati pripreme i detaljno planiranje.

Bezbednosni sistemi i tehnička oprema zgrade će se potpuno obnoviti. Pored toga, infrastruktura će se modernizovati, uključujući liftove i pokretne stepenice, kao i toalete i kancelarije.

Fraport namerava i da poboljša bezbednosne procedure centralizovanim kontrolama, efikasnijim upravljanjem kretanja putnika i fleksibilnijim korišćenjem prodajnih prostora.

Avio-kompanije koje su ranije poslovale iz Terminala 2 već su postepeno prešle u Terminal 3. Ipak, pojedini ključni infrastrukturni delovi ostali su u funkciji.

Autor: Jovana Nerić

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