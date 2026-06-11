NOŽEM ZVERSKI IZBO IRINU (23) U VOZU! Tramp je za njega tražio smrtnu kaznu, a sada je suđenje prekinuto

Muškarac koji je optužen za ubistvo ukrajinske izbeglice Irine Zarucke u Severnoj Karolini proglašen je nesposobnim za suđenje.

Dekarlos Braun je prošlog oktobra optužen da je izbo nasmrt Irinu Zarucku (23) u vozu u Šarlotu. Prema navodima federalnih tužilaca i snimcima, Zarucka, koja je pobegla iz Ukrajine nakon što je Rusija izvršila invaziju na njenu zemlju, sedela je ispred Brauna u vozu kada ju je on napao prošlog avgusta.

Braun je tokom saslušanja na sudu imao ispad, kad je povikao da želi da pita sudiju da li je pregledao njegovu procenu mentalnog zdravlja, prenosi “Indipendent”.

"Imam materijal u svom telu"

Braun je navodno bio podvrgnut psihijatrijskoj proceni u Korekcionom centru Metropolitan u Čikagu u okviru federalnog zatvorskog sistema, pri čemu su stručnjaci za mentalno zdravlje proveli sate razgovarajući s njim.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit na brifingu nakon ubistva Irine Zarucke 9. septembra 2025.

Braun je takođe rekao da želi da podnese prijavu protiv FBI i tvrdio je da ima “materijal u svom telu”.

Sudija je presudio da će Braun ostati u pritvoru i primati lekove i terapiju do četiri meseca kako bi pokušali da povrate njegovu sposobnost za suđenje.

Nožem triput ubo Irinu

Snimak nadzornih kamera zabeležio je kako Zarucka ulazi u vagon i seda u red ispred Brauna. Samo nekoliko minuta kasnije, Braun je izvukao nož i tri puta ubo Zarucku, navode federalni tužioci. Potom se navodno udaljio od nje, a policija ga je kasnije pronašla na peronu.

Protiv Brauna je podignuta federalna optužnica po jednoj tački za nasilje nad železničkim prevoznikom i sistemom javnog prevoza koje je rezultiralo smrću, a ukoliko bude osuđen mogao bi da se suoči sa doživotnom robijom ili čak smrtnom kaznom, navodi “Indipendent”

Braun se takođe suočava sa optužbom za ubistvo prvog stepena na nivou države. Taj postupak je odložen za najmanje šest meseci nakon što je utvrđeno da je “nesposoban da učestvuje u sudskom postupku”, prenosi CNN

“Indipendent” podseća da je američki predsednik Donald Tramp nazvao Brauna “poremećenim čudovištem koje je bilo na slobodi nakon 14 prethodnih hapšenja”.

- Ne možemo dozvoliti da izopačeni kriminalni element nasilnih povratnika nastavi da širi razaranje i smrt širom naše zemlje - rekao je on prošlog septembra.

Autor: S.M.