DEKU IZ KOMŠILUKA IZBO DEVET PUTA I UZEO MU 2.000 DINARA: Nastavlja se suđenje za teško ubistvo u Čeneju

Nastavlja se suđenje Mustafi Denisu za tečko ubistvo komšije u Čeneju

Mustafa Denis (30) iz Čeneja koji se tereti da je u noći između 2. i 3. februara 2024. godine oštrim predmetom usmrtio sedamdsetosmogodišnjeg komšiju naći će se na optuženičkoj klupi 17. marta.

On će tada u novosadski Viši sud biti doveden iz pritvora koji mu je produžen do 12. aprila.

Tridesetogodišnjaku se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo, koje je počinjeno u kući žrtve, u Ulici Matice srpske na Čeneju.

Podsetimo, Denis Mustafa Beživotno telo, u lokvi krvi, sa vidnim ubodima nožem, pronašao je sin žrtve, a okrivljeni je uhapšen ubrzo nakon što je zločin otkriven. Kod njega je pronađen i novac, oko 2.000 dinara, koji je, kako se sumnja, uzeo od žrtve.

Dan nakon zločina, pojedini žitelji Čeneja, malog mesta nadomak Novog Sada, ispričali su da ih je zloči sve šokirao i potresao. Jedan od poznatijih meštana Svetozar Murgaški napomenuo je da je pokojni Dušimir bio dobar i pošten čovek, a da je okrivljeni živeo u komšiluku ubijenog čoveka.

- Uhapšeni je oduvek bio problematičan. Leti je radio u luna-parku i tako je ponešto zarađivao, ali zimi nije radio i bio je bez dinara. Onda bi od komšija žickao novac, ali da ovako nešto može da uradi to niko nije mogao ni da pretpostavi - ispričale su ranije šokirane komšije za Kurir.

Kako je rekao dr Pilija na jednom od prethodnih ročišta, žrtva je imala devet ubodnih rana, oguljotinu iznad desne obrve i podliv na levoj podlaktici, a ubodne rane su nastale u trenutku dok je bio okrenut zadnjom ili bočnom stranom u odnosu na povredioca.

- Ubodne rane su bile na relativno maloj regiji, a poslednja je dovela do smrtne posledice - pojasnio je dr Pilija.

Autor: D.Bošković