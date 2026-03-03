Počinje ponovljeno suđenje za ubistvo u Belvilu

U Višem sudu u Beogradu sutra bi trebalo da počne ponovljeno suđenje Lazaru Tejiću i ostalim optuženima za ubistvo Bojana Mirkovića 12. novembra 2020. godine u beogradskom naselju Belvil.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu kojom je Tejić bio osuđen na kaznu zatvora od 20 godina i naložio da se suđenje ponovi.

Pored Tejića ukinutom prvostepenom presudom bili su osuđeni i Ivan Nikčević koji je kao saučesnik teškog ubistva bio osuđen na kaznu zatvora od 10 godina, Bojan Kovačević koji je bio osuđen na kaznu zatvora od devet, kao i Dušan Kokoruš koji je bio osuđen na istu kaznu.

Filip Ivanović, jedan od optuženih u ovom postupku je 4. decembra 2024. godine pobegao iz kućnog pritvora pre izricanja presude i on je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra prošle godine.

Apelacioni sud je produžio Tejiću pritvor.

Istraga protiv njih je sprovedena zbog sumnje, da su Kokoruš, Tejić, Kovačević i Nikčević po prethodnom dogovoru, učestvovali u ubistvu Mirkovića.

Nadležni organi pronašli su oba pištolja iz kojih je pucano na Mirkovića, bicikl kojim je neposredni izvršilac došao na mesto izvršenja i kojim se posle udaljio.

Takođe je pronađen GPS uređaj koji je korišćen za praćenje Mirkovića pre ubistva."Biološki tragovi i vremensko-prostorna analiza potvrduju umešanost svih okrivljenih", istaklo je ranije tužilaštvo.

Autor: S.M.